Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia divulga edital

Ao todo, Unifap ofertará 10 vagas. Inscrições iniciam em setembro.

O Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (Profnit) divulgou na última segunda-feira, 15, as regras para a seleção de novos alunos para a turma 2023. As inscrições para o Exame Nacional de Acesso (ENA 2023) poderão ser efetuadas de 15 a 22 de setembro de 2022, exclusivamente no site www.profnit.org.br. O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 250, e envio do comprovante de depósito poderão ser realizados até 23 de setembro.

Poderão participar do processo seletivo candidatos portadores de diploma de qualquer curso de nível superior – graduação – emitido por instituição oficial e reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) ou concluintes do último semestre ou ano da graduação. A Unifap ofertará, ao todo, 10 vagas, sendo 2 para ampla concorrência, 1 vaga destinada a candidatos negros (pretos e pardos), 1 vaga para indígenas, 1 vaga para quilombolas, 1 vaga para pessoas com deficiência e 4 vagas exclusivas para servidores.

O Exame Nacional de Acesso será realizado em duas etapas: 1) Prova Nacional, a ser aplicada exclusivamente em ambiente virtual no dia 22 de outubro de 2022, às 14h, com 20 questões de múltipla escolha abordando conteúdo de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação; e 2) Análise Curricular, a ser realizada no período de 21 a 27 de novembro de 2022. A seleção será realizada em caráter nacional, mas com competição entre candidatos restrita ao âmbito do Ponto Focal escolhido.

O edital completo está disponível no link https://profnit.org.br/wp-content/uploads/2022/08/PROFNIT_ENA23_publicada-em-15.08.22_.pdf. Mais informações podem ser obtidas pelos e-mails [email protected] e [email protected].

Sobre o Profnit

O Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (Profnit) é um programa de pós-graduação stricto sensu profissional, em rede nacional, em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, conferindo o título de mestre. O curso tem como objetivo a formação de recursos humanos já engajados ou dispostos a atuar nas competências dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) determinadas por lei e dos ambientes promotores de inovação nos diversos setores acadêmicos, empresarial, governamental, organizações sociais, entre outros.

O PROFNIT é um curso gratuito, presencial, com duração máxima de 24 (vinte e quatro) meses. A rede Profnit é composta por 36 Instituições de ensino superior, das cinco regiões brasileiras. Saiba mais em https://profnit.org.br/.

Serviço

Exame Nacional de Acesso (ENA) – Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (Profnit)

Inscrições: 15 a 22 de setembro de 2022, exclusivamente no site www.profnit.org.br. Taxa de inscrição no valor de R$ 250. O edital completo está disponível no link https://profnit.org.br/wp-content/uploads/2022/08/PROFNIT_ENA23_publicada-em-15.08.22_.pdf. Mais informações podem ser obtidas pelos e-mails [email protected] e [email protected].

