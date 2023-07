Venda casada: juiz Marconi Pimenta alerta vítimas desse crime a como proceder

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) alerta a população como deve proceder em casos da prática ilícita denominada “venda casada”, que consiste em atrelar o fornecimento de um produto ou serviço a outro, que usualmente é vendido separado, de forma a compelir o consumidor a aceitá-los em razão de sua necessidade ou vulnerabilidade. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) veda tal conduta por considerá-la abusiva, que é muito comum, apesar de ser proibida já há 30 anos no Brasil.

O esclarecimento foi feito pelo titular do 5° Juizado Especial Cível da Zona Norte de Macapá, juiz Marconi Pimenta. O magistrado informou que a primeira providência que o cidadão deve tomar é tentar uma maneira administrativa por meio do diálogo com a empresa que ele contratou ou fez a compra do produto.

De acordo com o juiz, caso as vítimas que sofrem com essas práticas vedadas não tenham sucesso de forma amigável, elas deverão procurar o Instituto de Defesa do Consumidor do Estado – Procon/AP e se dirigir a um Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), unidade judiciária que desenvolve trabalhos correlatos à política de autocomposição, com especial ênfase na solução de conflitos por meio da negociação e conciliação.

Caso não seja possível a negociação extrajudicial, Marconi Pimenta explicou que o consumidor poderá acionar o Poder Judiciário. Caso o valor da causa seja de até 20 salários mínimos poderá procurar o SuperFácil e entrar sozinho na Justiça, através dos juizados especiais.

“O código de defesa do consumidor diz que as negociações devem ser bem explicadas, de forma clara e transparente, de modo que o cidadão entenda tudo sobre aquele negócio. Caso o contratado ou vendedor não aceite administrativamente o pedido, a pessoa pode e deve acionar o Poder Judiciário para ser reparada a prática abusiva”, comentou o juiz.

“Essa prática ilícita gera muito mais que transtornos financeiros, mas também distúrbios emocionais, constrangimento, estresse e ansiedade, o que agride a qualidade de vida, em alguns casos, abalo moral. Tudo é possivelmente indenizável também. A depender do caso, pode resultar em dano moral, além da devolução de tudo que foi pago em dobro ou o cancelamento da compra ou contrato”, pontuou Marconi Pimenta.

Exemplos de compra casada

Empréstimos bancários com juros abusivos ou com serviços agregados como cartão de crédito ou seguros.

Exigir consumação mínima em restaurantes, bares e casas noturnas,

Impedir a entrada no cinema de pessoas com alimentos adquiridos em outros estabelecimentos, exigindo que consumam os produtos vendidos no local,

Condicionar a compra de um veículo à contratação de seguro da própria concessionária,

Financiamento do imóvel condicionado ao seguro,

Concessão de cartões de créditos associados a seguros ou títulos de capitalização,

Condicionar o fornecimento de internet à contratação de um plano que também inclui TV a cabo e telefone,

Oferecer garantia estendida sem a anuência do consumidor,

Condicionar o aluguel de um espaço para eventos à contratação de um buffet específico,

Brinquedos com lanches de fast-food

O que diz o Código de Defesa do Consumidor

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I- condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

