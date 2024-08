“Já Dizia Minha Avó”: professora Miriam Corrêa lança livro de crônicas

A professora Miriam Corrêa, que além de educadora, sempre foi agente cultural e incentivadora das artes, lançará, no dia 22 de agosto de 2024, na sede da Escola de Samba Boêmios do Laguinho, em Macapá, o livro “Já Dizia Minha Avó”. A autora, dona de histórias fantásticas e relatos sinceros (e interessantes) sobre política, música, vivência boêmia, promoção de eventos artísticos e, claro, educação no Amapá, entre outros muitos temas, reúne na obra de sua autoria 40 anos de experiência e muita informação porreta. No dizer do também escritor Fernando Canto, ela foi “tocada pela iluminação equatorial” e resolveu escrever suas memórias.

“Depois de 40 anos navegando, aliado à vontade de escrever meu primeiro livro, resultou na obra “Já dizia minha avó”. Os ventos e a maré estão a nosso favor. A publicação está repleta de histórias de vida, curiosidades engraçadas, reviravoltas, superações, alegrias, vivências familiares e com amigos. Tudo em crônicas redigidas com a sinceridade que sempre carreguei na vida. Fica o convite a todos para prestigiar o lançamento”, comentou Miriam Corrêa.

Literatura e solidariedade

A autora, que completará 63 anos de vida (e que vida) no dia do lançamento da obra literária, comentou que todo o dinheiro arrecadado com a vendas do livro será revertido para a uma família que reside no município de Ferreira Gomes, a qual o marido deixou a viúva com quatro filhos para criar. Para ajudar a ação solidária e amenizar o sofrimento dessas pessoas, que é a falta de um lar, você pode comprar antecipadamente os exemplares da publicação, que custam R$ 60,00 a unidade, pelo link da pré venda link: https://www.instagram.com/reel/C-DPtjCJ6Se/?igsh=ZHM2ZTAycWhzOXF4 ou pelo Pix: 12699888249 .

Mais sobre a autora e o livro

Filha de Adélia e neta de Raimunda — a avó que dá nome ao livro —, Miriam carrega consigo a herança de mulheres fortes e humildes que, apesar das adversidades, acreditaram no poder da educação. Essa crença norteou a vida de Miriam, que se aventurou por diferentes campos do saber, desde a Pedagogia até o Direito, passando pelas Ciências Contábeis e Administração Pública.

O livro, composto por crônicas, se propõe a compartilhar momentos marcantes da trajetória da autora e de sua família, entrelaçando histórias que refletem a formação da Região Norte do Brasil, especialmente as ilhas do Marajó e o jovem estado do Amapá. A leitura, cativante e recheada de saudosismo, ternura e a sabedoria simples e profunda das avós, promete encantar aqueles que, como Miriam, enxergam na memória um tesouro inestimável.

Meu comentário: quem conhece Miriam Corrêa sabe que ela sempre acreditou na força transformadora das palavras. A escritora estreante carrega consigo luz própria e o brilha como poucos que conheço em qualquer ambiente. Com base nisso, ela promete ao leitor uma experiência literária única. E vos digo, a professora costuma cumprir o que diz (Elton Tavares, jornalista e escritor).

Serviço:

Lançamento e noite de autógrafos do o livro “Já Dizia Minha Avó”, de autoria da professora Miriam Corrêa.

Data: 22 de agosto de 2024

Hora: 18h30

Local: sede da Universidade de Samba Boêmios do Laguinho, que fica na Avenida General Osório, Nº 1242, bairro do Laguinho, zona Norte de Macapá.

