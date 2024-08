O Carimbó Acena Fest está de volta!

Com início no dia 18 e encerramento somente no mês de setembro, o festival engloba mostra musicais de carimbó, rodas de conversas com mestres e mestras e oferta oficinas gratuitas de capacitação cultural

Fotos: Roberta Brandão

Idealizado pela Associação Cultural e Esportiva de Negros, Negras e Afrodescendentes da Amazônia – ACENA – Ponto de Cultura, o Carimbó Acena Fest será ralizado pela segunda vez. A ideia do projeto é fortalecer o carimbó como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, título que no ano de 2024 completa dez anos. Além das apresentações musicais, o festival também vai realizar rodas de conversas com mestres e mestras da cultura popular, além de oficinas formativas. A programação se estende até 05 de novembro. A primeira mostra musical do II Carimbó Acena Fest será realizada neste domingo, 18 de agosto, no Ponto de Cultura Acena, no conjunto do Maguari. O segundo dia de shows vai acontecer no dia 25, na quadra da Escola de Samba Mocidade Olariense, em Icoaraci. Ao todo, o evento reunirá 27 grupos de carimbó. Nesta edição, Mestre Nego Ray, Mestre Thomaz Cruz e Mestra Déia Palheta serão os homenageados. Todas as oficinas do evento são gratuitas, o ingresso para assistir aos shows está no valor de R$10 e serão vendidos na portaria do evento.

O festival é patrocinado pelo Edital de Múltiplas Linguagens, e realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo. É coordenado por Isabel Afonso, com produção de Francisco Tapajós e Harles Oliveira e direção artística de Harles Oliveira. O festival será transmitido ao vivo no canal no Youtube da Acena (https://www.youtube.com/@acena-pontodecultura7151 ). Haverá a presença de intérprete de libras e audiodescrição disponível.

A relação da Acena com o carimbó e as expressões culturais paraenses não surgiu com a construção do festival. O ponto de cultura já realiza trimestralmente o “Tamborimbó”, uma roda de tambor e carimbó, que já está na sua 21ª edição. A associação atua na valorização da cultura popular paraense e afro-brasileira. O trabalho desta organização vai muito além da música, abrangendo também o teatro, a dança e a literatura, além da cobertura de eventos culturais e esportivos. A iniciativa tem transformado vidas e fortalecido a identidade cultural do bairro periférico onde a instituição está localizada.

A organização fica localizada no Conjunto Maguari e completa em 2024, 12 anos de resistência na periferia de Belém, e em outros pontos da cidade e do estado. A organização já atuou fora da região metropolitana, como por exemplo ,na comunidade quilombola Itancoã Miri, no município do Acará, e no Marajó, em Cachoeira do Arari e Vila Velha, Marapanim. “A ACENA é uma entidade cultural, sem fins lucrativos, que desenvolve um trabalho direcionado ao resgate, valorização e fortalecimento da cultura popular paraense e da cultura afro brasileira. E, para tanto, vem atuando nos segmentos do teatro, música, dança e literatura, como também na cobertura cultural e esportiva de eventos em geral.” explica Harles Oliveira, sócio fundador da Acena.

Produzir um festival de carimbó em Belém é uma forma de salvaguardar esta expressão cultural que é mais que um ritmo, mas um estilo de vida. Ações desta natureza estão previstas no plano de salvaguarda aprovado pelo IPHAN quando concedeu ao carimbó o título de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro no ano 2014. Após dez anos do ganho da titularidade, pouca coisa mudou para mestres, mestras e carimbozeiros. Restando a responsabilidade da luta do repasse às organizações culturais e fazedores de cultura, como afirma Mestre Ray, um dos homenageados no II Carimbó Acena Fest, “a gente quase não viu mudança, a criação, por exemplo, de uma política Municipal, com agenda. É necessário que as promessas sejam implementadas, Para que as pessoas possam ter acesso, né? Os mestres possam ser amparados, finaliza o mestre.

Serviço:

Período da mostra musical do Festival: 18 à 25/08/24 das 13h às 00h

1° Dia

18/08- Local: Ponto de Cultura ACena (Conj. 14 Passagem Maguari, Dezenove – Campina de Icoaraci, Belém – PA, )

2° Dia

25/08- Quadra da Escola de Samba Mocidade Olariense (icoara- Rua Dois de Dezembro, 552)

Informações: 91 98152-2682 (whatsap).

Onde Assistir: https://www.youtube.com/@acena-pontodecultura7151

PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE CARIMBÓ

– DIA 18/08/2024 – DAS 13H ÀS 15H

RODA DE CONVERSA COM OS MESTRES E MESTRA HOMENAGEADOS

FACILITADOR: HARLES OLIVEIRA (COORDENADOR E PRODUTOR DA ACENA)

LOCAL: PONTO DE CULTURA ACENA (CONJUNTO MAGUARI)

– DIA 18/08/2024 – DAS 15H ÀS 00H

HOMENAGENS AOS MESTRES E MESTRA

MOSTRA DE CARIMBÓ COM OS GRUPOS CONVIDADOS

LOCAL: PONTO DE CULTURA ACENA (CONJUNTO MAGUARI)

– DIA 25/08/2024 – DAS 13H ÀS 00H

MOSTRA DE CARIMBÓ COM OS GRUPOS CONVIDADOS

LOCAL: QUADRA DA ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE OLARIENSE

(ICOARACI – RUA DOIS DE DEZEMBRO, 552)

– DIA 31/08/2024 – DAS 9H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 17H

OFICINA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

ARTE-EDUCADORA: GLÁFIRA (CANTORA, PRODUTORA E ATIVISTA CULTURAL)

LOCAL: PONTO DE CULTURA ACENA (CONJUNTO MAGUARI)

– DIA 07/09/2024 – DAS 9H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 17H

OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS

ARTE-EDUCADORA: GLÁFIRA (CANTORA, PRODUTORA E ATIVISTA CULTURAL)

LOCAL: PONTO DE CULTURA ACENA (CONJUNTO MAGUARI)

– DIA 14/09/2024 – DAS 9H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 17H

OFICINA DE GESTÃO EM MÍDIAS E REDES SOCIAIS

ARTE-EDUCADOR: LUIS GOMES (PUBLICITÁRIO, PROFESSOR E CRIADOR DE CONTEÚDO DIGITAL)

LOCAL: PONTO DE CULTURA ACENA (CONJUNTO MAGUARI)

– DIA 05/10/2024 – DAS 9H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 17H

OFICINAS DE VIVÊNCIA DE CARIMBÓ (PERCUSSÃO E DANÇA)

ARTE-EDUCADORES: FLÁVIO GAMA, FÁBIO MUNDURUKU E SHIRLEY SOUZA

LOCAL: PONTO DE CULTURA ACENA (CONJUNTO MAGUARI)

GRUPOS QUE IRÃO SE APRESENTAR NAS MOSTRAS DE CARIMBÓ

MOSTRA DE CARIMBÓ EM BELÉM – Dia 18/08/2024

Local: Ponto de Cultura ACena (Conj. Maguari)

Grupos Convidados (ordem alfabética):

Africanos de Icoaraci e Mestre Thomas Cruz

Banda ACENA

Banda Carimbó Mururé

Carimbó de Icoaraci e Mestre Nego Ray

Carimbó Sancari

Cidade Tambor

Coletivo Tamborimbó

Expressões Parafolclóricas Uirapuru (Regional)

Grupo Jurupari

Iaçá de Luta e Mestra Déia Palheta

Parananin (Regional)

Paranativo (Regional)

Sabor Marajoara (Regional)

MOSTRA DE CARIMBÓ EM ICOARACI – Dia 25/08/24

Local: Quadra da Escola de Samba Mocidade Olariense

Grupos Convidados (ordem alfabética):

Asa Branca (Regional)

Banda ACENA

Banda Senta Peia

Carimbó Selvagem

Carimbó Volta ao Mundo

Coletivo Tamborimbó

Encanto do Tambor

Frutos do Pará (Regional)

Grupo Amazônia (Regional)

Mãos de Veludo

Muiraquitã (Regional)

Pitiú de Cobra

Regional Tambor

Tamboiara

Trilhas da Amazônia (Regional)

MESTRES E MESTRA HOMENAGEADOS:

Mestre Nego Ray Mundé

Mestra Deia Palheta

Mestre Thomas Cruz

Obs. A roda de conversa com os mestres e suas respectivas homenagens acontecerão no dia

18/08/24, a partir das 13h.

EQUIPE DE TRABALHO

– Coordenação Geral

Isabel Afonso

– Coordenação de Produção

Francisco Tapajós

Harles Oliveira

– Direção Artística

Harles Oliveira

– Produção Executiva

Francisco Tapajós

– Direção Musical

George Sampaio

– Preparação Vocal

Lúcia Uchôa

– Direção de Palco

Nego Black

– Técnico de Som

Rafael Santos

– Decoração e Ambientação

Eduardo Brasil

– Mestres de Cerimônia

Harles Oliveira

Isabel Afonso

– Assistentes de Produção

Bruno Corrêa

Hélio Eymar

Neuton Martins

Rosana Silva

Sérgio Palheta

– Arte Designer

Oscar Silva

– Assessoria de Comunicação

Roberta Brandão

– Gestão em Mídias e Redes Sociais

Harles Oliveira

– Direção e Produção da Live

Pawer Martins

Equipe Produtora PESTUDIO

– Audiovisual

Emilson Issacar

Régis Costa

– Fotografia

Manoel Pantoja

– Músicos e Musicistas da ACENA

Coletivo Tamborimbó

Becker (clarinete e sax)

Bruninho Melodia (banjo e voz)

Charles Santana (violão e voz)

Felipe Uchôa (claves e agogô)

George Sampaio (direção musical e voz)

Krisna Oliveira (reco reco)

Mestre Thomas (curimbó)

Mestre Toninho (curimbó e maracas)

Nego Black (maracas)

Oskr Dantas (flauta doce)

Roberto Correa (curimbó)

Sávio Nogueira (claves)

Shirley Souza (maracas)

Sol Negrão (maracas)

Banda ACENA

Cleber Chaves (congas)

Marta Mariana (vocalista)

Muramunã (timbal)

Nani Albuquerque (efeitos)

Neto Melodia (violão)

Renato Lu (vocalista)

Vitor Kalepensi (direção musical/harmonia)

Waldir Almeida (percussão geral)

– Corpo Coreográfico

Dricco Santos

Fábio Munduruku

Fernanda Anjos

Jéssica Leite

Rosy Lueji

Shirley Souza

Thiago Trindade

– Apoio Cultural:

Ponto de Cultura ACena

Tapajós – Produções & Eventos

Coletivo Tamborimbó

Banda ACENA

