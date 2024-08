Livro “Poesia para Vilarejos”, do escritor Bruno Muniz será lançado nesta sexta-feira, 16

Esta, que é a quarta obra literária lançada pelo poeta, foi produzida pela gráfica do Senado Federal.

Nessa sexta-feira, 16, o poeta e escritor Bruno Muniz lançará um livro inédito, “Poesia para Vilarejos”, no Sesc Centro, a partir das 19h. Durante o lançamento do livro, que faz parte do Projeto Entre Artes, acontecerá um “vernissage” com a exposição dos quadros, confeccionados por dezenas de artistas plásticos amapaenses, que foram convidados a interpretar visualmente os poemas do livro, proporcionando uma experiência sensorial completa aos convidados.

As ilustrações são das mais diferentes vertentes das artes visuais: do grafite à serigrafia, óleo sobre tela, arte digital, aquarela, guache e cartum.

O evento, que agrega poesia e artes visuais é gratuito e aberto ao público.

O Projeto Entre Artes visa promover o aprimoramento do olhar humano por meio de práticas lúdicas-educativas e troca de experiências culturais.

Bruno Muniz conta que escreveu “Poesia para Vilarejos”, em três anos e diz como surgiu a ideia de fazer um livro inusitado, com a participação de mais de 40 ilustradores.

“Na época da pandemia, me isolei e comecei a ler vários poetas. No processo de leitura fui me inspirando e iniciei a escrita dos 45 poemas do livro. Quando os poemas estavam finalizados, veio a ideia de convidar um ilustrador para fazer uma ilustração de cada poema. Os artistas visuais tiveram total liberdade, desta forma, cada poema será visto por dois pontos de vista: o meu e do ilustrador. O vernissage é uma forma de agradecer e homenagear cada artista visual ”, explicou Muniz.

Bruno conta qual é a sensação ao publicar seu quarto livro e o que espera do dia do lançamento.

“Estou feliz, realizado, gostei muito de mesclar a arte da literatura com a arte visual. Espero que os poemas e os quadros emocionem os convidados, tanto quanto me emocionam. Essa ideia inusitada deu certo. Na sexta-feira, vamos nos reunir para nos confraternizarmos e comemorarmos. Juntos vamos admirar uma exposição eclética e bonita”, destacou o poeta.

Bruno Muniz lembra ainda, que o livro “Depois vá ver o Mar”, não teve lançamento, pois ficou pronto em meio a pandemia do Covid.

“Estou com saudade de lançar um livro, quero receber cada leitor com braços abertos e conversar. Já faz muitos anos que eu não faço um lançamento de livro presencial, então estou ansioso. Quero mostrar a exposição, apresentar os artistas visuais, agradecer a visita e o carinho”, finalizou Bruno.

