Jornalista e escritora Maiara Pires faz noite de autógrafos em Macapá

Assinar um livro como autora foi um sonho que sempre perseguiu Maiara Pires, jornalista amapaense, que nesta quinta-feira, 19, recebe amigos e convidados para a noite de autógrafos do livro “Como a PNL Mudou Minha Vida”, em que a agora escritora figura como coautora da obra coletiva. O livro integra a série “PNL – Autores Brasileiros”, em que 13 profissionais relatam suas experiências através da Programação Neurolinguística (PNL). A editora é a Leader, o livro tem 14 capítulos, e será lançado no espaço cultural do Norte das Águas, Complexo Marlindo Serrano, às 19h, em Macapá.

Maiara Pires está há 12 anos atuando no jornalismo amapaense, e neste período, revelou seu talento como produtora, editora no rádio, tv, jornal impresso, redes sociais, agências de publicidade, assessorias de comunicação, e por onde passou, deixou registrado o seu apego e cuidado com a escrita e linguagem caprichosa, direta e objetiva. Bacharel em Comunicação Social com habilitação em jornalismo, atualmente Maiara acumula em seu currículo os títulos de practitioner em PNL e Personal Life Coach.

Foi a participação em um workshop sobre PNL para comunicadores, em 2016, que Maiara começou a se encantar com o método de abordagem de comunicação e desenvolvimento pessoal, que provoca transformações, fazendo com que a pessoa alcance seus objetivos a partir do estudo de seu comportamento, explorando a linguagem como ferramenta de comunicação, e suas influências no pensamento para uma revolução na sua alta performance. Logo ela estava imersa no mundo da PNL, assunto em que se aprofunda por necessidade e afinidade, até que em um parto tranquilo, saiu o primeiro artigo a respeito do assunto, que foi publicado na mídia local e republicado no linkedin de Maiara.

As experiências da formação em practitioner em PNL, Maiara registrou em um diário, que publicou em seu linkedin, que chamou atenção dos profissionais da área, remetendo à jornalista o convite da Editora Leader para que relatasse suas experiências com a PNL. “Como a PNL Mudou Minha Vida” foi escrito sob a coordenação de Andreia Roma, diretora de projetos e CEO da Editora Leader, e Ricardo Abel, especialista em PNL. São relatos pessoais que foram formatados de forma que sirvam de inspiração para verdadeiras transformações de vidas.

É possível transformar sonhos em realidade.

“Ao participar como coautora do livro, me perguntei se ainda era sonho ou já realidade. Testemunhei o que PNL é capaz de proporcionar na vida do ser humano, saber ‘como funcionamos’, como gerenciar nossas emoções e nos programar para chegar lá, se permitindo viver sem se sabotar, sem se esconder numa rotina frenética de atividades para justificar a falta de tempo para cuidar de si mesmo e contemplar, experimentar o percurso da jornada, sem viver por osmose e, despertar para aquilo que realmente importa para nós”, sintetiza Mairara Pires.

A maior prova dos efeitos da PNL é a própria Maiara, que se prepara para uma nova caminhada profissional. Ela pediu o desligamento do Governo do Estado do Amapá, e no início de outubro dá vida ao seu sonho maior, que é escrever seu próprio livro. Ela conta que já está trabalhando na formatação de três projetos de editoração, um sobre mudança de carreira – outro convite da Editora Leader – e dois autorais: de comunicação e sobre o evangelho. As transformações através da comunicação, religiosidade e PNL, por enquanto, são o norte da escritora, que vai continuar a escrever reflexões sobre o evangelho com acesso através de um blog.

Serviço:

Noite de autógrafos do livro “Como a PNL Mudou Minha Vida”

Coautora: Maiara Pires

Local: Norte das Águas. Complexo Marlindo Serrano – Araxá – Macapá (AP)

Hora: 19h

Entrada franca

Ficha técnica:

Título: Como a PNL Mudou Minha Vida

Editora: Leader

Coordenação: Ricardo Abel e Andréia Roma

Páginas: 144

Preço: R$ 57,90

Mariléia Maciel

