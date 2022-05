SENAI Amapá realiza workshop para discutir inovação ambiental 

O SENAI Amapá, em parceria com as secretarias de Estado da Ciência e Tecnologia (Setec), e de Meio Ambiente (Sema), realizou o I Workshop de Inovação na Área Ambiental. O evento pautou inovações para o desenvolvimento da bioeconomia, com o intuito de valorizar as riquezas naturais e habilidades do estado a partir da temática.

Durante o evento também foram apontadas as potencialidades e as dificuldades encontradas pelos setores públicos e privados na área, visando a criação do edital SENAI de Inovação e a construção de temas para a semana do “Junho Verde” realizada pela instituição.

O supervisor de Tecnologia e Inovação do SENAI Amapá, Pedro Fauro, explicou que a instituição entra como um parceiro estratégico das entidades públicas do Estado.

“Nós provocamos esses setores para criar produtos e serviços e assim atender as problemáticas sociais e também corporativas de empresas públicas e privadas. Além disso, identificamos de que forma podemos direcionar os editais de inovação e pesquisa”, detalhou Pedro.

Para o coordenador de Inovação e Tecnologia da SETEC, Eduardo Leite, o encontro serve para alinhar o trabalho realizado na área. “O momento é fundamental, pois muitos editais de fomento à pesquisa e inovação estão em fase de publicação e as instituições devem seguir com um mesmo foco, o desenvolvimento com compromisso ao meio ambiente”, explica.

