Sebrae apresenta resultados do Seminário de Agroecologia

Com 140 participantes, programação realiza palestras sobre Inovação na Horticultura Agroecológica, Mercado para Produção Agroecológica, Cporg e Caso de Sucesso, para disseminar práticas agroecológicas aos produtores rurais locais

O Sebrae no Amapá realiza o Seminário de Agroecologia. A programação promove palestras e visita técnica, e reúne produtores rurais das comunidades do Km9, Distrito do Coração, Vila do Trem, Curralinho, Mini Polo da Fazendinha e Itaubal, para repasse de informações quanto às técnicas de produção agroecológica e formas de acesso a certificação orgânica, por meio da Organização de Controles Sociais (OCS).

De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae no Amapá (CDE) e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amapá (Faeap), Iraçu Colares, o evento expõe alternativas agroecológicas existentes atualmente, que podem beneficiar o produtor rural amapaense.

“O evento desenvolve o tema agroecologia de maneira prática e aplicável, visto que o senso comum, confunde essa atividade com o processo orgânico, que é muito mais complexo e burocrático”, disse o presidente do CDE/Sebrae/Amapá e da Faeap, Iraçu Colares.

Visita

A programação do Seminário de Agroecologia conta com visita técnica à propriedade Julião Petruchio, localizada no Distrito do Coração, e que já utiliza as práticas agroecológicas na produção. Na ocasião, o Sebrae no Amapá teve o apoio técnico do extensionista do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap), Marcelo Neves, para demonstração de alternativas agroecológicas de compostagem, assim como caminhadas de 80 produtores rurais, pela propriedade para conhecer o sistema de produção.

Resultados

Com o objetivo de proporcionar a certificação orgânica via Organização de Controles Sociais (OCS), a Comissão de Orgânicos do Estado do Amapá (Cporg) fará visitas nas propriedades rurais interessadas, para realizar diagnóstico de viabilidade.

A comissão de orgânicos composta por profissionais da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Rurap, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural do Amapá (SDR) e Ministério da Agricultura, realiza visita nas propriedades, a fim de realizar diagnóstico para verificar se as propriedades cumprem alguns requisitos importantes para futuramente compor uma OCS. “É um trabalho minucioso que requer acompanhamento rigoroso, pois há critérios que devem ser cumpridos para obtenção futura de certificação”, finaliza a gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Agronegócio e Indústria (UAC/CS/Sebrae), Larissa Queiroz.

Monitoramento

Já existe uma programação de visita sendo realizada às propriedades. Os produtores interessados que estavam presentes no evento, podem entrar em contato com a comissão de orgânico, que está sediada na Superintendência Federal da Agricultura.

O Seminário de Agroecologia, ocorreu na Sede do Sebrae em Macapá, na sexta-feira (1°), das 9h às 12h, e das 14h às 18h. A ocasião, contou com a participação do presidente do CDE/Sebrae/Amapá e da Faeap, Iraçu Colares; diretor superintendente do Sebrae no Amapá, Waldeir Ribeiro; auditor fiscal federal agropecuário, Adelson Fernandes; pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Jorge Federico Segovia; extensionista do Rurap, Marcelo Neves.

