TJAP anuncia datas de nomeação e posse dos aprovados em concurso público

Em continuidade as nomeações e posses de servidoras e servidores aprovados no 13º Concurso Público da instituição, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP) anuncia as próximas nomeações e posses. Este momento marca um passo significativo para o fortalecimento do quadro de servidores do TJAP, o que contribuirá para a melhoria dos serviços prestados à população amapaense. A nomeação dos novos servidores está marcada para o dia 7 de janeiro de 2025. Na sequência, a solenidade de posse ocorrerá no dia 5 de fevereiro. A iniciativa oficializará a inclusão dos candidatos aprovados no quadro efetivo de pessoal do TJAP.

As nomeações ocorrerão conforme a ordem das Listas Finais de Aprovados e Aprovadas, em cada Cargo/Especialidade, e a quantidade de nomeações será estabelecida de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade definidos pela administração, cujos requisitos mais determinantes são a necessidade de reposição de quadro, e a disponibilidade orçamentária e financeira.

“A posse desses novos servidores representa um marco na história do Tribunal de Justiça do Amapá, que em janeiro de 2025 completará 34 anos de sua instalação. Estamos comprometidos em garantir que o ingresso na instituição se traduza em uma melhoria significativa nos serviços prestados à sociedade. Cada novo servidor empossado traz consigo uma energia renovada e um compromisso com a justiça, valores que são essenciais para o desenvolvimento do nosso estado”, destacou o presidente do TJAP, desembargador Adão Carvalho.

A cerimônia de posse promete ser um marco de celebração e reconhecimento pelos esforços dos aprovados no 13º Concurso Público. Familiares e amigos dos novos servidores poderão participar deste momento especial, que simboliza o início de uma nova etapa na vida profissional dos empossados. Posteriormente será divulgado o local e horário da posse.

Sobre o Concurso

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), realizaram, no dia 24 de março de 2024, em 31 escolas públicas de Macapá nos turnos da manhã e tarde, o Concurso Público para o quadro efetivo de servidores do Poder Judiciário. Ao todo, cerca de 7.200 candidatos (as) se inscreveram para fazer as provas pela manhã (analista/especialidades) e aproximadamente 15.700 pela tarde (técnico). São ofertadas 60 vagas imediatas, mais cadastro reserva para os cargos de Analista Judiciário/Especialidades e Técnico Judiciário.

A realização do Concurso Público para servidores é o segundo certame promovido na gestão do desembargador Adão Carvalho, que em 2023 realizou, juntamente com sua equipe técnica, o processo seletivo para magistrados da instituição. De acordo com o presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, fortalecer o quadro efetivo do Poder Judiciário era uma das metas de sua administração e este propósito foi alcançado.

“O certame foi organizado e executado com muito empenho e sem contratempos. Este concurso é um marco importante, pois o TJAP não promovia um processo seletivo para servidores há 10 anos. Este era um dos nossos objetivos em nossa gestão”, disse o presidente.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Matéria: Bernadeth Farias

Arte: Nina Ellem

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...