Saiba as vagas de emprego no Sine Amapá para esta terça-feira

Há oportunidades para babá, operadores, médico veterinário, vendedor, trabalhador rural, auxiliar de recursos humanos, entre outras.

O Sistema Nacional de Emprego no Amapá (Sine-AP) oferece vagas de empregos para Macapá. O número de vagas está disponível de acordo com as empresas cadastradas no Sine e são para todos os níveis de escolaridade e experiência.