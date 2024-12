Alternativas ao azeite de oliva: nutricionista indica opções mais econômicas e saudáveis

Com as variações de preço do azeite de oliva, muitas pessoas estão em busca de alternativas mais acessíveis sem comprometer a saúde. De acordo com a nutricionista Mariana Cardoso, o óleo de girassol é uma boa substituição para o azeite de oliva, pois contém uma boa concentração de gorduras polinsaturadas, como ômega 3 e ômega 6.

“Além disso, o óleo de girassol suporta altas temperaturas, o que o torna ideal para cozinhar, sendo uma opção mais acessível financeiramente”, explica Mariana. Outra alternativa recomendada é o óleo de canola, que possui gorduras monoinsaturadas, semelhantes às do azeite, e também ajuda a aumentar o colesterol bom (HDL), protegendo contra doenças cardiovasculares.

Mariana, que também é professora na Estácio, esclarece as diferenças entre os tipos de azeite de oliva disponíveis no mercado. “O azeite com rótulo vermelho, conhecido como tipo único, é mais indicado para preparações quentes, como frituras. Já o azeite extravirgem, de rótulo verde, deve ser usado para temperar saladas ou em pratos que não necessitem de altas temperaturas”, orienta a nutricionista. O uso adequado desses azeites pode garantir tanto a manutenção das propriedades nutricionais quanto a economia no dia a dia.

Além de substituir o azeite de oliva, Mariana sugere maneiras de reduzir o consumo de óleo na cozinha, como optar por panelas antiaderentes, cozinhar no vapor, assar no forno ou grelhar os alimentos. “Essas práticas ajudam a diminuir a quantidade de óleo utilizada nas refeições, o que pode ser uma solução econômica e saudável”, recomenda.

Outra dúvida muito frequente seria a diferença entre manteiga e margarina. Segundo Mariana, a manteiga, por ser de origem animal e mais natural, é a melhor escolha. “A margarina é um composto vegetal que contém vários óleos e aditivos, sendo menos saudável do que a manteiga, que provém da nata do leite”, finaliza.

