Natal 2024: a importância dos amigos e da família

Veja como o posicionamento de signos e planetas no mapa astral ajuda a compreender as tradições natalinas das famílias

Pisca-pisca na decoração, cheiro de rabanada, panetone na mesa de jantar e a música All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey anunciam: é tempo de Natal. A data que costuma ter apelo cultural, emocional e religioso é, para 65% dos brasileiros, a celebração do ano favorita, conforme a pesquisa Tendências de Consumo, da Globo Gente.

Segundo o levantamento, o Natal é, para 60% das pessoas, o momento ideal para reunir e rever amigos e familiares. As confraternizações que acontecem nessa época do ano são uma tradição e, de acordo com a astrologia, a forma de celebrar pode ter uma relação direta com os posicionamentos dos astros no céu.

Astrólogos do movimento “Astrologia Luz e Sombra” explicam que olhar a quarta casa do mapa astral pode ajudar a entender um pouco mais sobre as tradições familiares, incluindo as que acontecem na época do Natal.

A casa 4 é apenas uma das 12 que constituem o mapa astral. O documento é o principal objeto de estudo da astrologia, pois ajuda a entender diferentes questões da vida, como família, relacionamentos, trabalho e estudos.

Para obter o mapa astral grátis e descobrir todos os posicionamentos astrológicos, basta acessar sites especializados em astrologia e informar a data e o horário de nascimento.

O que diz a Casa 4?

A astróloga e mestre da “Escola Astrologia Luz e Sombra” Cláudia Lisboa, explica que a quarta casa do mapa astrológico é associada ao signo de Câncer, que tem como regente a Lua. Ela fala sobre a família, as raízes e a ancestralidade. Esse setor do documento reúne as referências de criação que conduzem o indivíduo.

Outro tema dessa casa são as origens culturais e tradições familiares. Por isso, de acordo com a astrologia, esse setor do mapa pode ajudar a entender sobre o Natal e a forma como ele era comemorado na infância, auxiliando o indivíduo a traçar as suas próprias tradições na vida adulta.

Cláudia destaca que os momentos que uma pessoa vive na sua infância podem deixar marcas profundas, carregadas ao longo da vida. Por isso, a quarta casa é um setor importante, já que todo indivíduo é um resultado de suas vivências.

Para a astrologia, questões relacionadas à infância podem ser entendidas por meio de documentos específicos para esta fase da vida, como o mapa astral infantil.

Signos e planetas na casa 4

Em relação ao Natal, os posicionamentos de signos de planetas da casa 4 podem ajudar a entender como a celebração influenciou a vida de uma pessoa e dar um norte para as tradições que ela poderá criar

Uma pessoa com o signo de Câncer posicionado na quarta casa, por exemplo, pode ter lembranças de uma ceia de Natal com atmosfera acolhedora e aconchegante e, com isso, criar tradições que levem essa sensação para os filhos e a família que está construindo.

Já aqueles que têm o signo de Aquário nesse setor podem ter memórias de um Natal em família com tradições inovadoras e diferentes do que é dito como comum. Isso pode fazer com que a pessoa busque o mesmo na fase adulta ou queira traçar costumes diferentes para criar novas lembranças.

Além dos signos, a astrologia também utiliza o posicionamento de planetas para traçar análises no mapa astral, no mapa de previsões astrológicas e outros documentos. Astrólogos do movimento “Astrologia Luz e Sombra” explicam que a presença de alguns planetas na casa 4 pode dar detalhes sobre outros aspectos da vida.

Quando Marte está posicionado no setor, por exemplo, trata de coragem e enfrentamento. Ainda conforme os astrólogos, cada planeta tem uma função na vida de uma pessoa, e as casas astrológicas são uma espécie de terreno fértil onde eles podem se desenvolver. Portanto, o planeta posicionado na casa 4 diz qual função se pode aprender no ambiente familiar.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...