Governador convoca mais 170 aprovados do cadastro reserva do concurso para o TAF do Iapen

São 158 policiais penais e 12 educadores para reforçar o quadro de profissionais da segurança pública. Em dois anos de gestão, são mais de 4,7 mil convocados.

O governador do Amapá, Clécio Luís, convocou na quinta-feira, 12, mais 170 candidatos aprovados no cadastro reserva do concurso do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) para a etapa de exame de aptidão física, o TAF. A convocação visa fechar a terceira e última turma de formação do certame. Em dois anos de gestão, são mais de 4,7 mil convocados para o serviço público.

“Essa é a última convocação dos concursados do Iapen, para fechar a turma, fazer a capacitação e dar posse. São agora 170 convocados, entre policiais penais e educadores sociais, uma das maiores convocações da história do Iapen, num esforço conjunto para reforçar o time da segurança pública”, destacou Clécio Luís.

CONFIRA O EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Com a convocação, o governador garante o avanço para as próximas fases do concurso para honrar compromissos com os aprovados e fortalecer a gestão penitenciária estadual.

São 158 candidatos a policial penal e 12 a educador social penitenciário, que farão o TAF na próxima segunda-feira, 16, e terça-feira, 17, no quartel do Comando Geral da Polícia Militar e no Estádio Milton de Souza Corrêa, o Zerão. O edital inclui ainda um cronograma sobre as fases seguintes, que ocorrerão entre 23 de dezembro e 3 de janeiro de 2025.

Já foram mais de 600 aprovados chamados pela atual gestão para formar esta terceira turma e mais de 1 mil em todo o período de validade do certame. Além destes convocados nesta quinta-feira, há outros candidatos ativos nas etapas de Exame de Saúde, Avaliação Psicológica e Investigação Social. Formada a turma, a previsão de posse é para março de 2025. O governador Clécio já empossou 141 policiais penais em 2023.

O concurso foi lançado em 2018 e ofereceu 110 vagas imediatas e 3.131 vagas de cadastro reserva, com mais de 26 mil inscritos, destacando-se como um dos maiores concursos públicos já realizados no Amapá. O quadro efetivo do Iapen conta atualmente com 1.138 servidores, sendo 979 policiais penais e 159 educadores sociais penitenciários.

Grupo gestão

Além do Iapen, o Governo do Amapá, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), promoveu na quinta-feira a última convocação do concurso do grupo Gestão Governamental, chamando 18 aprovados para a função de analista jurídico (nível superior) para as etapas de exame documental e médico. A lista também está disponível no Diário Oficial do Estado.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...