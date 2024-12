Livro virtual e gratuito incentiva receitas com pirarucu de manejo sustentável da Amazônia

O livro “30 Receitas Fáceis e Saborosas – Pirarucu Selvagem de Manejo Sustentável” é uma coletânea de receitas caseiras que celebram a versatilidade e o sabor único do maior peixe de água doce do mundo. A publicação virtual e gratuita foi lançada, nesta semana, pela Associação de Produtores Rurais de Carauari (ASPROC) e produzida por chefs parceiros do projeto Gosto da Amazônia, com o objetivo de estimular o público em geral a preparar o peixe em casa.

O material é um convite para trazer a Amazônia à mesa através de pratos adequados a diferentes ocasiões, com receitas fáceis e variadas, que carregam o compromisso de proteger a floresta, e transformar vidas nas comunidades ribeirinhas e indígenas que atuam com o manejo.

Entre os destaques do livro, podem ser encontradas delícias como o Bolinho de aipim com pirarucu, um petisco para reunir amigos e família; a Caldeirada de pirarucu defumado e legumes, que representa um abraço em forma de comida; Pirarucu com crosta de castanha e tartar de abacate, e caju, perfeito para impressionar as visitas; Nuggets de pirarucu na air fryer, sucesso entre crianças e adultos; e o Pirarucu assado com creme de cebola, que é simples, prático e cheio de sabor.

Cada receita é uma celebração ao pirarucu, esse peixe que, além de muito saboroso, é um importante símbolo na busca por um mundo mais sustentável. Consumir pirarucu manejado vai além da experiência gastronômica: é um gesto que ajuda a conservar mais de 11 milhões de hectares de floresta amazônica e fortalece as comunidades ribeirinhas e indígenas que vivem dela. Nos últimos 10 anos, a quantidade de pirarucu aumentou em mais de 600% nas regiões onde a atividade do manejo é realizada.

“O pirarucu do Gosto da Amazônia já está presente em mais de 250 restaurantes em todo o Brasil e o nosso desafio agora é mostrar aos cozinheiros, e cozinheiras amadoras, responsáveis pelo preparo das refeições caseiras, que o peixe é também uma ótima alternativa para o dia a dia. Saudável, fácil de preparar e muito versátil, o pirarucu cozido, assado no forno, frito, feito na brasa, como tira-gosto ou prato principal, abre um grande leque de opções para a criação de novas receitas”, destaca Sérgio Abdon, responsável pela promoção da marca Gosto da Amazônia.

Já a professora de gastronomia Rosi Siqueira, autora de algumas receitas da publicação, celebrou o lançamento do livro e as características do pirarucu para o preparo dos pratos, “com meu carinho, apreciação e dedicação à gastronomia brasileira e por minha valorização aos ingredientes regionais, eu tenho o prazer de compartilhar neste livro minhas experiências e os meus segredos na hora de preparar pratos incríveis com o pirarucu. Não é apenas um dos maiores peixes de água doce do mundo, mas também uma iguaria rica em sabor, com textura macia e delicada, suas características únicas permitem a criação de receitas variadas, que vão desde pratos tradicionais até releituras contemporâneas, sempre exaltando a biodiversidade e a sustentabilidade da região”.

A chef de cozinha compartilhou também sobre a experiência de criar receitas para o livro digital. “Além de permitir momentos únicos, em cada receita pude celebrar a cultura brasileira e o respeito à natureza, com um olhar sensível sobre como o alimento conecta histórias, e pessoas com dicas práticas para quem deseja explorar novos sabores e conhecer mais sobre esse símbolo da culinária amazônica”.

Outra participante da publicação com a apresentação das suas receitas, Sueli Venâncio, revela que se surpreendeu com o potencial da carne do peixe amazônico. “O pirarucu me surpreendeu porque é um peixe que se destaca de várias formas, assado, grelhado, frito e tem uma carne linda de se ver e trabalhar, basta um bom marinado e as cocções certas. Recomendo o pirarucu e garanto que ele vai surpreender a todos nós, ele é gostoso, saboroso e bonito”, declara.

O livro de receitas virtual já está disponível para download gratuito. Acesse, escolha sua receita e descubra como cada garfada pode fazer diferença para a Floresta Amazônica e para as comunidades tradicionais que vivem nela. Deixe a sua cozinha ainda mais completa e participe desse movimento de sabor e consciência pelo consumo sustentável.

A ASPROC – Associação de Produtores Rurais de Carauari tem um site com venda direta do pirarucu no endereço https://asproc.org.br

Baixe aqui: Asproc_30 receitas fáceis e saborosas

