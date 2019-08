“Contos do Meu Povo”: projeto proporciona passeio e apresentações de lendas, músicas e dança à criançada

Dança, música, lendas e passeio pelo Museu Sacaca. Assim foi o dia de 240 crianças da rede municipal de ensino de Macapá, na quinta-feira, 22. Os pequenos, divididos em turnos, tiveram a oportunidade de participar de uma programação lúdica em comemoração ao Dia do Folclore.

Realizado pela Secretaria Municipal de Educação, “Contos do Meu Povo” é um projeto que tem como objetivo valorizar a memória cultural de uma forma lúdica, buscando aliar a leitura ao visual. Para ajudar na tarefa, as crianças assistiram à encenação da lenda do Peixe-Boi, Cobra Sofia e Samaúma. Depois acompanharam apresentações de Marabaixo e conheceram as exposições e espaços do Museu Sacaca.

“Nosso objetivo é valorizar a nossa cultura, relacionando a leitura e a realidade de forma prazerosa, e resgatar o encantamento com as nossas raízes culturais. Trazer uma experiência além dos livros”, explicou Samara Sampaio, coordenadora do projeto e que também faz parte da Escola de Leitores, desenvolvida pela Semed.

Participaram da atividade alunos das escolas Lúcia Neves Deniur, José Carlos, Eliana Flexa, Josafá Aires, Raimunda Lima Guedes, Raimundo Alencar, Marinete Mira e Antônio Barbosa. “Adoro histórias, mexe com a nossa imaginação. Hoje, aprendi mais sobre as lendas do Curupira, Boto, Cobra Sofia. Está lindo aqui, me sinto como se estivesse dentro de um livro de histórias”, contou Ana Luísa, 10 anos, da Escola Lúcia Neves Deniur.

