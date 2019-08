Norte das Águas: Fim de semana pra curtir a beira do rio Amazonas com música e cardápio de qualidade

Chegando final de semana e o Norte das Águas anuncia sua programação de eventos e o cardápio disponível pra quem gosta de boa música e culinária regional.

Na sexta-feira é dia do tradicional Choro e Samba, com o grupo Vou Vivendo e seu repertório de grandes sucessos da música nacional. A partir de 21h, com canções para ouvir e dançar, Humberto Moreira, Lindomar Trindade, Gabriel Pinheiro, Walcimam Lemos e Ruan Diego deixam a noite no Complexo Marlindo Serrano com a cara do Brasil.

No sábado, 24, a partir de 17h, tem o projeto Tardezinha Roda de Samba com o grupo Bom Ki Só, com os músicos Júnior Madureira, Zeca Mazagão e Vitinho Oliveira. O repertório musical é de muito samba de raiz, mas se o público pede, eles disparam grandes sucessos do pagode. Cartola, Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Almir Guineto, Revelação, são alguns dos imortais do samba tocados neste projeto que está na estrada há cinco anos. E no domingo, o almoço é regado à jazz, MPB e MPA, com Venilton Leal e o saxofonista Sinei Sabóia.

O Norte das Águas é um bar e restaurante que funciona para almoço e jantar, de terça-feira à domingo. Aos finais de semana tem programação fixa e volante, para agradar todos os clientes. A especialidade da casa são os pratos à base de alimentos regionais, como peixes e camarão. Moqueca, camarão no bafo, filhote ao molho de camarão, iscas, camarão crocante, caldeirada, peixe na crosta da castanha, peixe recheado, são alguns dos itens do cardápio, que também tem pratos à base de carne bovina e massas.

O sortimento de bebidas é impecável, e o cliente pode apreciar as atrações musicais ou a brisa e o rio Amazonas saboreando do wisk à cervejas variadas, e do vinho à caipirinha. O atendimento é referência da casa, sob o comando de Thiago Porfírio, garçom com mais de 10 anos no Norte das Águas. Ele, junto com Verinha Leal fazem a recepção e acolhimento do público. O Norte das águas está localizado no Complexo Marlindo Serrano, orla do Araxá.

Mariléia Maciel

Curtir isso: Curtir Carregando...