Clássicos do samba compõem novo show da cantora Deize Pinheiro em Macapá

“Por todos os sambas” ocorre no dia 31 de agosto no espaço Donna Antonia, no. Ingressos individuais e mesas estão à venda.

A cantora amapaense Deize Pinheiro prepara para o dia 31 de agosto show com grandes clássicos do samba. O repertório vai passear por sucessos dos principais nomes do estilo, de Beth Carvalho e Ivone Lara a cartola e Paulinho da Viola. Serão mais de duas horas de música para emocionar e fazer o público gingar. “Por todos os sambas” acontece no dia 3 de agosto no espaço Donna Antonia, no Centro de Macapá.

Em mais de dez anos de carreira, Deize Pinheiro iniciou a jornada musical na bossa nova. Nesse meio, ela conta ter conhecido referências nacionais do samba, muitos deles apresentados por artistas amapaenses.

“A bossa nova é um pezinho para o samba, que está muito enraizado na música brasileira. Os grandes nomes da bossa também fizeram grandes sambas. Isso foi me atraindo e me levando para o samba, onde me encontrei. Hoje é uma identidade muito forte em mim. De muitos eu já era fã, de outros, conheci com nossos artistas da terra”, fala a cantora.

No show “Por todos os sambas”, outros homenageados confirmados no repertório são Alcione, Maria Rita, Clara Nunes, Maria Bethania, Luiz Ayrão e Mariene de Castro.

“A proposta é fazer todo mundo ir para o meio do salão para dançar, relembrar e cantar junto o melhor da música brasileira. Vai ser um show para cima, animado. Quero que o público se sinta à vontade, pois a seleção será de primeira qualidade, isso eu garanto”, promete.

A banda que acompanhará a cantora no show é formada por músicos de renome na cena amapaense. A direção musical é de Beto 7 Cordas, que também assume o violão; Gabriel no cavaquinho; Ruan na flauta transversal; Lindomar no pandeiro e Lemos no tan-tan.

Deize Pinheiro

Deize Pinheiro é amapaense, mas há cinco meses mudou-se de Macapá para Mato Grosso, após a experiência da maternidade, para ficar próxima da mãe e enveredar por novas experiências musicais. Mas o Amapá atrai a artista. Recentemente ela retornou ao estado porque foi selecionada para participar do elenco do filme “Amanda”, onde terá um papel importante.

Ela considerada uma das grandes vozes femininas do Amapá. Além do samba, mostra versatilidade vocal na influência jazzística, ritmos afro brasileiro, MPB, batuque, marabaixo e ritmos amazônico.

Realizou vários shows na Guiana Francesa de duas turnês internacionais. Participou de festival de música Nômade representando o Brasil na Franca além de ter feitos shows de música brasileira em Rouen no pub Le Saxo em junho de 2017. Pelo Brasil também já fez várias apresentações em localidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e outros.

Serviço

Show “Por todos os sambas”, de Deize Pinheiro

Data: 31 de agosto (sábado)

Hora: a partir das 21h

Local: Donna Antonia

Endereço: Avenida General Gurjão, 851, Centro de Macapá

Entrada: mesa (R$ 60,00); ingresso individual (R$ 15,00)

Informações: 98137-3130 e 98141-7486

