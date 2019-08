Palestra Marketing Digital gratuita para empresas acontece no Sebrae

O objetivo é informar ao empreendedor as oportunidades que a internet oferece para atrair mais clientes e aumentar as vendas de produtos e serviços

A Palestra Marketing Digital para Empresas, gratuita, acontece na sede do Sebrae em Macapá, no dia 24 de setembro, das 10h às 12h. As inscrições podem ser feitas via internet no link – www.vendas.ap.sebrae.com.br ou pelo telefone 0800 570 0800. A capacitação, faz parte do início das atividades do SebraeLab no Amapá, que é um ambiente multifuncional de estímulo a criatividade, à inovação e ao consumo de informações.

De acordo com a gerente de Atendimento Individual do Sebrae no Amapá (UAI), Mayara Santos, a palestra tem como objetivo, fazer a difusão de informações aos empreendedores, interessados em usar a internet para vender produtos e serviços. “Já são mais de 126,3 milhões de brasileiros na internet e mais de 500 mil pessoas no Facebook e Instagram no Amapá, o que demonstra, que há oportunidades de negócios para quem quer vender no mundo virtual”, disse a gerente de Atendimento Individual do Sebrae no Amapá (UAI), Mayara Santos.

A Palestra Marketing Digital aborda os temas – Entendendo a mudança do processo de compra; O que é Marketing Digital de Resultado; Diagnóstico de maturidade do Marketing Digital; Planejamento; Posicionamento; Atração; Conversão; Relacionamento; Vendas; Análise; Retenção; Ferramentas de Marketing Digital; e Identificação de fluxo de clientes por canal.

Segundo o especialista em pequenos negócios do Sebrae no Amapá, Maikon Richardson, muitos empreendedores quando buscam divulgar suas empresas na internet não sabem por onde iniciar. “O que vamos apresentar, são oito (8) passos para usar o poder da internet para atrair clientes, e aumentar as vendas com Marketing Digital de Resultado”, finaliza o especialista em pequenos negócios do Sebrae no Amapá, Maikon Richardson.

