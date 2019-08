Farmácia de Macapá toma atitude inusitada contra constante falta de energia

Atitude foi tomada pelo Mercadão dos Medicamentos da Av. Padre Júlio no centro de Macapá

Chico Terra – da Redação

No trecho compreendido entre as ruas Hamilton Silva e Padre Júlio, os moradores usuários da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) vem sofrendo há muito tempo com constantes cortes no fornecimento de energia devido o rompimentos na fiação que alimenta esse trecho específico no centro da cidade, onde estão as Promotorias do Ministério Público Estadual que tem se mostrado indiferente a situação.

Cansado de ver produtos estragarem e ter que correr com insulina que é um medicamento caro que precisa de refrigeração para outras lojas da rede, a fim de não deteriorarem, o empresário Sr. Valdenis, proprietário do Mercadão dos Medicamentos tomou uma atitude no mínimo inusitada. Conseguiu com a CEA a mudança da fiação de alimentação do prédio para o outro lado da rua onde acredita estará mais livre das interrupções no fornecimento, mas teve que arcar com as despesas comprando cabos elétricos para realizar a mudança.

O site CHICOTERRA.COM testemunhou esse caso. Veja o vídeo ao vivo gravado por nós durante a realização do serviço que resolve a situação da empresa, mas não a dos demais usuários:

Isso a Globo não mostra!#caos #Macapá #Amapá #CEA Posted by Chico Terra on Thursday, August 22, 2019

Nas redes sociais, Chico Terra conclamou a Bancada federal do Amapá que tome a frente dessa pauta e dê respostas urgentes a população que sofre duplamente com falta de energia e água à beira do maior rio do mundo, o rio Amazonas.

A situação de caos se estende por todo o estado.

Para comprovar isso basta ligar para o atendimento da CEA que é 0800 096 0196 e escolher a “opção 1” que é falta de energia.

Curtir isso: Curtir Carregando...