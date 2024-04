Sebrae realiza solenidade estadual do Prêmio Prefeitura Empreendedora, nesta terça (2)

Amapá, Pedra Branca, Laranjal do Jarí, Vitória do Jarí, Santana, Ferreira Gomes, Porto Grande, Cutias, Pracuúba e Oiapoque são os municípios representados nesta edição

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza a solenidade da XII edição do Prêmio Prefeitura Empreendedora (PSPE). O objetivo é identificar, divulgar, valorizar e estimular a inovação no setor público e promover práticas bem-sucedidas na administração municipal. O evento acontece sede do Sebrae no Amapá, no Salão de Eventos Macapá, nesta terça (2), das 8h às 13h.

Segundo a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, a iniciativa destaca o papel de gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios. “A premiação é uma forma de reconhecimento de ações inovadoras, protagonizadas por governos municipais com foco na melhoria do ambiente de negócios, fomento do empreendedorismo e desenvolvimento territorial. Uma prefeitura empreendedora diminui os obstáculos dos pequenos negócios e abre novos caminhos para a comunidade”, disse a superintendente, Alcilene Cavalcante.

Prêmio

O PSPE é um instrumento de valorização de governos municipais que tenham implementado iniciativas com resultados alcançados até 30 de novembro de 2023. Estimula a inovação no setor público e contribui para a ampliação das capacidades municipais, além de promover a aprendizagem e, inspirar novos projetos e ideias. As boas-práticas que vencerem a etapa estadual, seguem à disputa regional e nacional.

Categorias

O Prêmio está dividido em dez categorias: Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo; Sala do Empreendedor; Compras Governamentais; Empreendedorismo na Escola; Inclusão Produtiva; Turismo e Identidade Territorial; Sustentabilidade e Meio Ambiente; Empreendedorismo Rural; Cidade Empreendedora e Governança Territorial.

Nacional

A cerimônia de premiação nacional acontece em Brasília/DF, na sede do Sebrae, no dia 11 de junho de 2024, e reunirá prefeitos, prefeitas, parlamentares e autoridades para apresentar os gestores públicos municipais que se destacaram na edição do PSPE.

Coordenação

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE) é coordenado pela gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae no Amapá (UPPDT), Célia Cardoso e pela gestora estadual do PSPE, Araúna Almeida.

