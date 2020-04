Macapá registra 303 casos confirmados de Covid-19 e 7 óbitos

O Município de Macapá tem 303 casos positivos de Covid-19 e sete óbitos. Os dados foram atualizados durante a manhã desta quinta-feira, 16. O Município tem 788 casos descartados, 154 recuperados e 249 exames que aguardam análise laboratorial.

O sexto falecimento em decorrência da Covid-19 é de um homem de 63 anos. Ele foi diagnosticado positivo no dia 13 de abril. Dia 14 foi internado no Hospital das Clínicas Alberto Lima (Hcal), e na manhã de hoje veio a óbito. A família informou que ele não possuía hipertensão ou diabetes.

Já o sétimo óbito em Macapá é de um homem de 49 anos, que faleceu no Hospital de Emergência dia 13 de abril. No dia 11 fez exame e o resultado positivo saiu no dia 14 de abril. O caso estava sendo investigado pela Vigilância Epidemiológica da Prefeitura e Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado. Hoje, 16 de abril, foi encerrado o caso como óbito por Covid-19.

Quando devo procurar uma UBS

A população pode buscar os serviços nas UBS’s Marcelo Candia e Lélio Silva quando apresentar os sintomas iniciais do vírus, como febre, tosse, dor de garganta e coriza e dificuldade respiratória para receber uma avaliação. Se após o procedimento o profissional entender que o quadro se encaixa em uma suspeita, ele realizará os procedimentos previstos no fluxograma de atendimento adotado pela Saúde municipal.

