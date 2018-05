Obras nos cemitérios serão permitidas até sexta-feira, 11

A Prefeitura de Macapá segue com o cronograma de limpeza dos cemitérios da capital para a visitação durante o feriado do Dia das Mães. Ao todo, mais de 50 homens trabalham com serviços de capina, roçagem, poda de árvores e remoção de entulho.

Devido ao fluxo de visitas, a Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística (Semur) informa que obras de construção e de reforma nas sepulturas serão permitidas até as 18h de sexta-feira, 11. “Estamos permitindo até sexta porque no sábado nossa patrulha irá retirar todo o material para que as pessoas possam ter acesso às vias dos cemitérios sem transtorno”, frisa o secretário de Manutenção Urbanística, Augusto Almeida.

No Dia das Mães, são esperados mais de 20 mil visitantes nos três cemitérios de Macapá. Na data, será permitido fazer apenas a limpeza das sepulturas. Após o feriado, obras de construção e de reforma poderão ocorrer normalmente nos cemitérios da capital.

Aos interessados em fazer reformas e outras obras nos jazigos e mausoléus localizados nos cemitérios São José, São Francisco e Nossa Senhora da Conceição, é necessário ter uma autorização da Semur, que fica localizada na Avenida Maria Quitéria, nº 317, no Trem.

Cássia Lima