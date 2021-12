Castramóvel: programa já realizou 150 procedimentos cirúrgicos em cães e gatos

A previsão é que até o final do ano cerca de 400 animais, entre cães e gatos, sejam atendidos gratuitamente através do serviço.

A Prefeitura de Macapá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou 150 cirurgias de castração de cães e gatos desde o dia 22 novembro.

A previsão é que até o final do ano cerca de 400 animais, entre cães e gatos, sejam atendidos gratuitamente através do Castramóvel, temporariamente estacionado dentro do Canil Municipal, localizado no bairro Fazendinha. O programa busca obter controle populacional de cães e gatos e proporcionar qualidade de vida para esses animais.

O serviço ofertado cumpre todas as exigências do Conselho de Medicina Veterinária. “Castramóvel, Praça Pet, Censo animal e a obra em andamento do Centro de Zoonoses fazem parte dos avanços adquiridos em um ano. Nosso objetivo é avançar ainda mais”, destacou a secretária municipal de Saúde, Karlene Lamberg.

Busca promover o controle populacional de animais por meio da castração, assim como prevenir o aparecimento de doenças infecciosas transmissíveis de animal para pessoas.

O castramóvel iniciou o serviço pré-operatório em setembro de 2021, atendendo os bairros Universidade, Chefe Clodoaldo, Vale Verde e Fazendinha. A seleção é realizada com base no Censo Animal, lançando no início de setembro.

Para ter acesso ao atendimento é necessário que o tutor do pet preencha os requisitos do Censo Animal disponível no site da Prefeitura de Macapá, assim, em seguida, a equipe entrará em contato para marcação de consulta e data da cirurgia.

É importante ressaltar que cães e gatos, a partir de 6 meses até os 5 anos, passarão por avaliação de condição corporal para verificação de peso. Em regra, o peso máximo é de 28 kg para machos e 20 kg para as gêmeas, além disso, exames pré-operatórios são solicitados para melhor diagnóstico e qualidade do procedimento cirúrgico, como hemograma e bioquímica sérica, que são realizados na estrutura de apoio do Castramóvel Municipal.

Ana Cleide TorresSecretaria Municipal de Saúde

