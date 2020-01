262 anos de Macapá: prefeitura publica edital de chamada pública para credenciamento de atividades artísticas e culturais

A Fundação Municipal de Cultura (Fumcult) publicou nesta sexta-feira, 10, o edital de chamada pública 001/2020, para o credenciamento de atividades artísticas e culturais para a programação de aniversário dos 262 anos da cidade de Macapá. As informações podem ser encontradas no site do órgão.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas até as 23h59 do dia 20 de janeiro de 2020, apenas para pessoas jurídicas; e serão efetuadas, exclusivamente, por meio do link http://fumcult.macapa.ap.gov.br/inscricao/.

Além disso, serão aceitos no certame projetos artísticos e culturais nas seguintes áreas: a) Teatro e congêneres; b) Dança e congêneres; c) Circo e congêneres; d) Música popular, erudita e instrumental; e) Audiovisual e congêneres; f) Livro, leitura, literatura e bibliotecas; g) Artes plásticas, artes visuais e congêneres; h) Culturas populares tradicionais e identitárias; i) mestre de cerimônia, apresentador, comunicação/entretenimento.

Os interessados em apresentar projeto devem obrigatoriamente estar cadastrados no Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais (Smiic) e com seus perfis atualizados. Todos os documentos pertinentes a este certame encontram-se no Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais (http://fumcult.macapa.ap.gov.br/).

Calendário do edital:

– Publicação do edital – 10/01/2020

– Período de inscrição – 10 a 20 de janeiro/2020

– Atividades formativas (orientação para inscrição de projetos) – 13/01/2020

– Analise técnica dos projetos – 21/01/2020

– Divulgação dos projetos habilitados e inabilitados – 22/01/2020

– Prazo de recursos – 22 e 23/01/2020

– Divulgação do resultado final de análise técnica dos projetos – 24/01/2020

– Publicação da portaria de convocação para a apresentação dos documentos -24 a 28/01/2020

– Publicação da portaria de convocação para a assinatura do contrato de prestação de serviço – 24 a 28/01/2020

– Período de prestação dos serviços – 31/01 a 04/02/2020

Cássia Lima

Foto: Chico Terra

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...