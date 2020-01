Em Macapá, primeira etapa do LIRAa 2020 iniciará nesta segunda, 13

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) iniciará nesta segunda-feira, 13, a primeira etapa do Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) de 2020 em todos os bairros da capital. O LIRAa é feito pelos agentes de endemias do Município e ocorrerá até o dia 22 deste mês, com a finalidade de identificar onde há um número maior de focos de criadouro do mosquito.

“Mesmo com os índices positivos em relação aos casos de doenças provocadas pelo mosquito, a população não pode descuidar. Precisa estar atenta e eliminar os focos de criadouros do mosquito”, explica o coordenador do Programa de Combate ao Aedes, Ailson Quaresma.

O LIRAa é um instrumento fundamental na orientação das ações de controle das endemias causadas pelo Aedes e que serão adotadas pela prefeitura, possibilitando assim o planejamento das atividades de prevenção. Com a conclusão do ciclo, novas campanhas de combate e controle do mosquito serão desenvolvidas no município durante o ano.

Para solicitar a visita de um agente de endemias ou fazer denúncias, a Semsa disponibiliza o Disk Mosquito (99121-1641), com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

