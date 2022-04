MP-AP empossa 11 servidores aprovados no último concurso público da instituição

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Amapá (MP-AP), Ivana Cei, empossou, nesta terça-feira (12), no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça – Promotor Haroldo Franco, 11 servidores aprovados no IV Concurso Público para o Quadro Efetivo da instituição. O processo seletivo foi realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), empresa contratada para organizar o certame, em 2021.

Compuseram a mesa de honra do evento, a PGJ, Ivana Cei; o corregedor-geral do MP-AP, Jair Quintas; a subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do MP-AP, Clara Banha; a corregedora-geral adjunta, procuradora de Justiça Estela Sá; o secretário-geral, promotor de Justiça Alexandre Monteiro; a presidente da Associação dos Servidores do MP-AP, Telma Freitas; e a diretora, em exercício, do Departamento de Gestão de Pessoas e gerente da Divisão de Cadastro e Informações Funcionais, Tânia Araújo.

O Termo de Posse foi lido pelo chefe de gabinete do MP-AP, promotor de Justiça João Furlan. Em seguida, os documentos foram assinados pela PGJ do MP-AP e entregues a cada um dos empossados.

Sobre o Concurso

Mais de sete mil candidatos fizeram as provas para provimento de quatro vagas para o cargo de Analista Ministerial – Assistente Social, Psicólogo e Tecnologia da Informação e para Técnico Administrativo – área administrativa, além da formação de cadastro de reserva para todos os cargos.

Novos servidores analistas ministeriais

Os empossados no cargo de analista ministerial, por ordem de classificação, são: 01 – Leiza Naiara Diogo de Souza Medina (psicóloga); 02 – Eliane Guimarães Barbosa Viana (serviço social); e 03 – Driene de Nazaré Silva Sampaio (serviço social).

Técnicos ministeriais empossados

Tomaram posse no cargo de técnico ministerial, por ordem de classificação, são: 01 – Jéssica Sara do Nascimento Pantoja; 02 – Larissa Kely Moraes Bezerra; 03 – Karina Vieira Miranda (Cota Negro); 04 – Yuska Karoene Abreu de Oliveira; 05 – Kaio Assis Figueiredo Luna Silva (Cota Deficientes); 06 – Alice dos Santos Batista; 07 – Jean Carlos Pimentel de Freitas Filho; 08 – Luiz Alexandre Conceição de França (Cota Negros).

Pronunciamentos

A presidente da Associação dos Servidores do MP-AP manifestou-se em nome dos servidores da instituição.

“É com muita satisfação que estamos aqui hoje para acolhê-los. Essa instituição nos orgulha, pois o MP-AP é forte e desempenha um papel muito importante na sociedade. Os novos técnicos e analistas vão somar conosco. A função que cada um de vocês passa a ocupar, a partir de hoje, é de muita responsabilidade. Estamos aqui para dar todo o apoio que precisarem para melhor desempenharem a função de vocês”, salientou Telma Freitas.

O corregedor-geral e o secretário-geral do MP-AP, Jair Quintas e Alexandre Monteiro, respectivamente, deram boas-vindas e parabenizaram os novos servidores, destacando o compromisso e responsabilidade em compor a “família Ministério Público”.

A PGJ do MP-AP destacou sua satisfação em dar posse aos servidores e desejou sucesso aos novos integrantes do órgão ministerial em suas respectivas carreiras na instituição. Ivana Cei ressaltou o esforço da administração superior do MP-AP, membros e dos servidores da Comissão do Concurso, para realizar o certame, mesmo durante a pandemia, diante da necessidade de recomposição do quadro efetivo do órgão ministerial e assim garantir a continuidade no atendimento do MP-AP, sempre buscando a excelência na prestação de serviços à população

“É necessário que vocês levem, tanto no coração de vocês, quanto na atuação de vocês, que o Ministério Público é missão, é comprometimento, é solidariedade, é atendimento à população. Nós existimos enquanto instituição Ministerial para atender à sociedade. Ela é o nosso objetivo principal, então deve ser atendida da melhor forma possível, pois é por conta dela que existe o Ministério Público. Somos uma instituição pequena, mas que faz a diferença no Amapá e no Brasil. Sejam bem-vindos”, pontuou Ivana Cei.

Comissão do Concurso

Para garantir a lisura do pleito, todas as fases do certame foram acompanhadas pela Comissão instituída para acompanhar a realização do VII Concurso Público de Provas e de Títulos para o ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Amapá, para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, e do Concurso Público para o quadro de Servidores.

A Comissão é presidida pela PGJ Ivana Cei, com o corregedor-geral do MP-AP, Jair Quintas, na suplência; o subprocurador-geral para Assuntos Administrativos e Institucionais Nicolau Crispino e a corregedora-geral adjunta, Estela Sá, tendo como suplentes os procuradores de Justiça Joel Chagas e Maricélia Assunção; os promotores de Justiça Alcino de Moraes e Vinicius Carvalho, e como suplente Jorge Luís Canezin. Integram ainda, o desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap), Carmo Antônio de Souza; e a advogada indicada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AP), Virgínia Rufino. Assessoram a Comissão os servidores do MP-AP, assessor técnico José Villas Boas e o psicólogo Ricardo Barbosa, os dois também são fiscais do contrato com o Cebraspe.

