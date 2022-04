Prefeitura de Santana reúne com representantes da cultura Santanense

Na manhã desta segunda-feira, 11, ocorreu no Centro Cultural Língua Solta, um encontro com representantes do segmento do teatro, Conselho Municipal de Cultura e Prefeitura de Santana. O encontro teve como objetivo tratar sobre os trabalhos que serão realizados na área de cultura do município.

O secretário da Secretaria Municipal de Cultura (SAMCULT), Fabio Coutinho, esteve presente e apresentou aos participantes as demandas da Secretaria e a importância da participação de todos para construção de um trabalho melhor: “Temos muito trabalho pela frente, mas, com disposição e com dedicação iremos avançar e alavancar esse segmento da sociedade tão importante”, comenta.

Dentre as pautas apresentadas na reunião, estavam a Conferência municipal de cultura, o planejamento estratégico para o avanço do segmento, o Fundo municipal de cultura, plano municipal de cultura e calendário cultural.

As reuniões ocorrerão com frequência e terão abrangência para todos os segmentos do setor. Seguindo o calendário, o próximo encontro será com o grupo que trabalha com áudio visual.

Jefferson Pacheco da Costa

Assessor de Comunicação

Secretaria Municipal de Cultura

