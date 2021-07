Semsa realiza Dia D de vacinação antirrábica e campanha segue ao longo da semana

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizou neste sábado (17), o Dia D de vacinação antirrábica. De maneira simultânea, a ação ocorreu em 13 pontos da capital e foi destinada a cães e gatos acima de 3 meses, em perfeito estado de saúde.

O pedagogo Eudes Monteiro, de 45 anos, trouxe suas cachorras Meg e Maya para imunização no ponto da Praça Nossa Senhora da Conceição. Ele conta que resgatou Meg praticamente da rua, cheia de carrapatos e pulgas, em situação de maus tratos. Hoje ela tem todo cuidado necessário.

“Vi no Facebook que um rapaz ia abandonar uma cachorra no lixo. Saí da minha casa no Brasil Novo até o bairro Universidade. Cheguei bem na hora que o homem ia jogar a Meg na lixeira. Levei ela para casa e cuidei, dei amor. Hoje ela é mãe da Maya. Trouxe as duas para vacinar na ação da Prefeitura, para se protegerem’’, conta o tutor.

Letícia Carvalho, de 27 anos, aproveitou a oportunidade para vacinar o gatinho Ted no drive do Parque do Forte. Ela conta que o animal também foi resgatado e alegra sua vida.

“O Ted foi abandonado na frente de casa, ainda filhote. Peguei ele para adoção. Mas ele me conquistou e acabou ficando. Então, fico feliz pela ação de vacinação. Fazia muito tempo que não tinha em Macapá. Tanto que é a primeira vez do Ted’’, afirma.

Próximas ações

Segundo a secretária municipal de Saúde, Karlene Lamberg, a ação vai continuar ao longo da semana para os mascotes com a saúde em dia.

“Os animais doentes ou que passam por tratamento com utilização de anti-inflamatórios ou antibióticos não foram submetidos a esta imunização, por questões de saúde. Mas fiquem tranquilos, essa ação vai continuar em pontos fixos. Tragam seus melhores amigos ao longo da semana’’, convida a gestora.

Quem não conseguiu trazer seu animal durante a ação deste sábado, a Semsa disponibiliza dois pontos fixos de vacinação: o Departamento de Vigilância Ambiental, localizado no bairro Cabralzinho, e o Canil Municipal, que fica na Rodovia JK, em frente ao Parque de Exposições da Fazendinha.

A vacina antirrábica estará disponível de segunda a sexta, das 9h às 14h. É necessário apresentar a carteira de vacinação do animal.

