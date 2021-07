Obras do artista plástico J.Sebastian Ligeiro estão em exposição no Bioparque da Amazônia

A Fundação Bioparque da Amazônia recebe neste fim de semana a exposição do artista plástico amapaense J.Sebastian Ligeiro, que traz seu trabalho da Galeria de Artes Samaúma. Os quadros apresentados pelo artista retratam a fauna e flora da Amazônia e a importância da ecologia. A mostra é a primeira de uma série de exposições que será realizada pela galeria e está aberta no sábado e domingo (17 e 18) dentro do parque.

Onças, pássaros e o cotidiano desses animais são retratados nos quadros do artista que é formado em Belas Artes pela Escola Cândido Portinari. Além de pintor, J.Sebastian Ligeiro é biólogo e professor da rede pública de ensino, e utiliza seus conhecimentos científicos para transformar em arte.

“O conhecimento de artes e o de biologia caminham junto no meu trabalho. Dessa forma, enquanto artista relaciono os animais da Amazônia em telas. Através do meu trabalho busco promover a educação ambiental e a ecologia”, pontua.

Para J.Sebastian mostrar seu trabalho no Bioparque é a realização de um sonho. “Está sendo magnífico fazer uma exposição aqui, pois é um ambiente que vivencia a preservação dos animais silvestres, sobretudo, do meio ambiente. Estou realizando um sonho e ao mesmo tempo ajudando na preservação ambiental”, finaliza.

Marcelo Oliveira, diretor-presidente do Bioparque, explica que a direção busca trazer novas realidades e contextos para dentro do parque. “Está exposição não retrata somente a beleza, mas também a preservação ambiental, a ecologia e promove junto aos visitantes esses conhecimentos que são as bases de trabalho da gestão”, detalha.

Ainda durante o mês de julho outros artistas da Galeria Samaúma vão expor seus trabalhos para os visitantes e turistas. Os quadros estão disponíveis para comercialização. O Bioparque da Amazônia funciona de quarta a domingo, das 9h às 17h.

Lucas Costa

Secretaria Municipal de Comunicação Social

