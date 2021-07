Prefeitura realiza vacinação antirrábica em todas as zonas da capital

A Prefeitura de Macapá, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza neste sábado (17)o Dia D de Vacinação Antirrábica. A ação acontecerá das 8h às 17h, em 13 pontos espalhados pela capital. A iniciativa tem o objetivo de imunizar cães e gatos acima de três meses de vida em perfeito estado de saúde.

“É importante que todas as pessoas que possuam gatos e cães participem da campanha. A raiva é uma doença infecciosa que acomete os mamíferos e isso inclui o ser humano. Ela tem uma taxa de letalidade de 100%, levando a vítima a óbito”, afirma a secretária municipal de Saúde, Karlene Lamberg.

A imunização do animal será feita mediantes a apresentação da carteira de vacinação e o diretor do Departamento de Vigilância Ambiental (DVA), setor responsável pela campanha de vacinação, Bruno Barros, destaca que se no Dia D o animal tiver algum impedimento para receber a vacina, o responsável poderá procurar um dos dois pontos fixos para, posteriormente, realizar o procedimento.

“Orientamos que as fêmeas que estão prenhas ou em fase amamentação e os animais que estão doentes ou passam por algum tratamento com utilização de anti-inflamatórios ou antibióticos, não tomem a vacina. A medida se dá para evitar complicações e, quando for seguro, eles poderão realizar a vacinação”, explica o diretor.

Além da documentação, a Semsa orienta que os animais de grande porte devem estar com guia e focinheira a fim de evitar possíveis acidentes.

Pontos de vacinação

Zona Norte

Escola Municipal de Ensino Fundamental Josafá Aires da Costa, no Infraero I

Escola Municipal de Ensino Fundamental Lucia Neves Deniur, no Brasil Novo

Praça da UBS Marcelo Cândia, no Jardim Felicidade I

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Odete Almeida Lopes, no São Lázaro

Zona Sul

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Neusona, no Universidade

Escola Municipal de Ensino Fundamental Isabel Furtado Negrão, no Zerão

Escola Municipal de Ensino Fundamental Eli Nogueira da Silva, no Congós

Praça da Caixa D´água, no Buritizal

Drive-thru no Sambódromo

Região Central

Drive-thru no Parque do Forte

Praça Nossa Senhora da Conceição, no Trem

Escola Municipal de Ensino Fundamental José Duarte de Azevedo, no Pacoval

Zona Oeste

Praça do bairro Marabaixo

Pontos fixos

Departamento de Vigilância Ambiental, localizado Alameda Campo Belo, 207-11, no bairro Cabralzinho

Canil Municipal, que fica na Rodovia JK, em frente ao Parque de Exposições da Fazendinha

Nesses dois locais a vacinação acontece de segunda a sexta, das 9h às 14h, e para receber a dose do imunizante, é necessário apresentar a carteira de vacinação do animal.

