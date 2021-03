Programa Mães da Favela faz a distribuição de 36 mil reais em cestas básicas para mães solos de Macapá

A Central Única das Favelas – CUFA do Estado do Amapá realiza o lançamento do Projeto Social “Mães da Favela 2021” distribuindo 36 mil reais em cestas básicas para mães solos que moram nas periferias da cidade de Macapá e que estão em situação de extrema vulnerabilidade social em tempos de PANDEMIA.

A Ação Social acontece hoje, dia 05 de março , das 15hs as 18hs na UEAP (Universidade Estadual do Amapá), e contará com o trabalho voluntário de 15 pessoas (Lideranças da CUFA do Amapá e voluntários das comunidades assistidas pelo projeto).

São 150 cartões vale alimentação no valor de 240 reais, cada cartão doado pelo BANCO SANTANDER. No total são 36 mil reais doados para o projeto da CUFA Amapá “Mães da Favela 2021” que atende a 150 famílias das comunidades periféricas da capital do Amapá.

Infelizmente a quantidade de pessoas que buscam o cadastro no projeto é maior que o número doações recebidas. Com isso é preciso fazer a seleção das famílias que mais tem necessidade de receber o benefício.

O valor de 240 reais é destinado a compra dos alimentos.

No ano de 2020 o Programa Mães da Favela beneficiou 5 mil famílias no Amapá com a doação de alimentos, matérias de higiene e limpeza e acesso a comunicação e conectividade à internet através dos Chips doados pela Empresa Alô Social Celular, em parceria com a Operadora Tim, CHIPS que vem com 6 meses de ligações e Internet para usar as redes sociais e pesquisas para os filhos das mães beneficiadas pelo projeto.

Serviço:

Entrega de Cartões às beneficiárias do Programa Mães da Favela

Data: 5 de março de 2021 – Horário: de 15h às 18h.

Local: Quadra do Campus Central da Universidade do Estado do Amapá (Ueap), em Macapá

Mais Informações:

Izam Paixão – Coordenador da CUFA Amapá (98412-2388)

Alzira Nogueira – Liderança CUFA Amapá (99138-7549)

