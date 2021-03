Alívio para a enxaqueca: segredo pode estar na yoga e meditação, apontam cientistas

Um artigo científico publicado pelo jornal “JAMA Internal Medicine” encontrou em exercícios de atenção plena, como a yoga e a meditação, uma esperança para quem tem enxaqueca. De acordo com a pesquisa, a redução do estresse provocada pela prática dessas atividades pode trazer benefícios reais aos que sofrem com a dor.

Pesquisadores avaliaram 89 pessoas com histórico da doença. Parte delas foi designada aleatoriamente para realizar as yoga e meditar, e um outro grupo foi direcionado para fazer exercícios para dor de cabeça. O treinamento teve a duração de oito sessões de duas horas cada.

O grupo da atenção plena seguiu um ciclo de atividades padrão e ainda contou com arquivos de áudio para praticar em casa por meia hora ao dia. O segundo grupo recebeu aulas sobre dor de cabeça, gatilhos de estresse e como cuidar dos sintomas.

O resultado mostrou que ambos os grupos relataram diminuição da dor de cabeça. Porém, apenas o grupo que fez yoga e meditou identificou uma redução na incapacidade de fazer qualquer atividade e percebeu ainda uma melhora significativa na qualidade de vida.

