Google não vai mais usar seu histórico de navegação para vender anúncios

Entenda as mudanças a partir da nova regra da gigante de buscar



De acordo com a gigante, objetivo é oferecer mais privacidade aos usuários.

O Google anunciou nesta terça-feira (3) que vai parar de usar o histórico específico de navegação dos usuários para vende anúncios . A medida passa a valer a partir do ano que vem, depois da gigante passar por algumas alterações.

Para que o Google continue lucrando com publicidade direcionada de acordo com os interesses das pessoas, ela irá agrupar usuários com comportamentos similares. De acordo com a empresa, o objetivo é “esconder” as pessoas “no meio da multidão”, aumentando a privacidade.

Entenda as mudanças

Para entender a mudança anunciada nesta quarta-feira, é preciso lembrar que, em 2020, o Google disse que deixaria de autorizar a coleta de cookies de terceiros no navegador Chrome .

