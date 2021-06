Sebrae realiza Encontro Mulheres de Negócios, nesta quarta (30)

O encontro promove o diálogo e o empoderamento de mulheres empreendedoras do Programa Sebrae Delas

Denyse Quintas

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), promove Encontro Mulheres de Negócio. O evento reúne empreendedora do Programa Sebrae Delas, na sede da instituição, nesta quarta (30), das 14h30 às 18h30. Com o objetivo de promover o diálogo e o empoderamento de mulheres empreendedoras, o evento será uma oportunidade para as empresárias promoverem networking (rede de relacionamentos ou rede de contatos) e o aperfeiçoamento nas técnicas de vendas.

Segundo a gestora do Programa Sebrae Delas, Rejane Reis, durante a programação interativa de aprimoramento profissional e pessoal, as participantes poderão assistir a um bate-papo sobre como construir networking fazendo bons negócios a um workshop sobre pitch de vendas e farão parte da sessão de parceria empresarial ‘Prazer em Conhecer’.

“O Programa Sebrae Delas – Desenvolvendo Empreendedoras, contribui para aumentar a probabilidade de sucesso de ideias e negócios liderados por mulheres, tendo em vista que a promoção da igualdade de condições de trabalho favorece a melhoria dos aspectos educacionais, sociais e de saúde das empreendedoras e de suas famílias, além de contribuir para o Produto Interno Bruto do país (PIB)”, disse a gestora do Programa Sebrae Delas, Rejane Reis.

Pesquisa

De acordo com dados da Pesquisa Empreendedorismo Feminino no Brasil, publicada pelo Sebrae em 2020, o Brasil representa a 7ª maior proporção de mulheres empreendedoras entre 49 países, porém, o grupo feminino ainda é 40% menor em relação ao número de homens donos de negócios. Os dados apresentam um cenário que exige cada vez mais espaços e momentos para construção de diálogos e amadurecimento. Nesse caminho e com esse objetivo, o Sebrae trabalha para impulsionar e orientar a economia produzida por forças femininas no estado do Amapá.

Programação

Data: 30.6.2021 – Quarta-Feira

Horário: das 14h30 às 18h30

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Auditório Macapá

Credenciamento

Abertura

Bate-papo – Como fazer networking fazendo bons negócios?

Workshop Pitch de vendas – Preparando seu argumento de vendas

Intervalo para o lanche

Sessão parceria empresarial – “Prazer em Conhecer” (empresárias)

Encerramento.

