Zwanga realiza projeto Afro Mulher no Conjunto Macapaba

Serão oferecidas 120 vagas em diversos cursos.

Zwanga é um projeto que visa dar oportunidades para mulheres periféricas, por meio do Afro Mulher, onde, nesta edição, cerca de 120 mulheres tem a oportunidade de participar de diversos cursos profissionalizantes, dentre eles: Corte e Costura, Maquiadora, Trancista, Biojóias e Serigrafria Afro.



Os cursos irão começar dia 31 no Conjunto Habitacional Macapá, local escolhido para oportunizar ainda mais mulheres que precisam. Hoje o projeto inseriu diversas mulheres no mercado de trabalho. O curso tem como público alvo mulheres negras(pretas e pardas), mulheres que historicamente estão mais expostas a violência domesticas e que possuem menos oportunidades de trabalho.



O projeto Zwanga possui visibilidade nacional e tem parcerias com diversas marcas, ONU Mulheres, Fundo Elas, O Boticário, lojas Renner, Rede Mulheres Empreendedora, Rede Nacional dos Afros Empreendedores, Fundo Agbara e Fundo Baobá. A Zwanga é a primeira marca de moda afro do estado do Amapá, criada pela Designer de Moda e Estilista Rejane Soares, mulher preta, gorda, mãe solo, moradora de periferia e afroempreendedora. Há 10 anos criou a Zwanga para ser um espaço de acolhimento e reconexão com a identidade do povo preto, inspirada no poder da ancestralidade feminina africana.



A Zwanga nasceu em 2013 e impactou mais de 100.000 pessoas em lives, palestras, oficinas presenciais e virtuais, podcasts, matérias locais, regionais, nacionais e internacionais. Proporcionamos mais de 500 oficinas de turbantes na capital, nos 16 municípios. Ao longo destes dez anos, foram lançadas 13 Coleções autorais e artesanais de moda feminina na capital e municípios do estado do Amapá, através da Zwanga.Este projeto inteiramente amapaense ganhou 47 Prêmios, um deles o de Afroempreendedora Nacional pela Cufa 2021. Rejane Soares, criadora da Zwanga é reconhecida como uma das 50 Pessoas que mais impactam a sociedade com seu trabalho, pela revista internaciona Wired.

Hoje, o projeto conta com a parceria da Fundação Marabaixo, parcerias como essas mudam vidas!

