Prefeitura de Macapá divulga programação especial para o Natal

O auto de Natal ‘Cantando Esperança’ acontece no dia 17 de dezembro, às 19h, em frente ao Mercado Central.

Uma programação especial de Natal será realizada pela Prefeitura de Macapá. O evento, intitulado ‘Auto de Natal: Cantando Esperança’ acontece no dia 17 de dezembro, às 19h, em frente ao Mercado Central. A cantata ‘Vozes do Coração’ é a principal atração da noite. Além disso, a programação também conta com shows de artistas locais.

“O Natal é amor e esperança. Estamos com sentimento de vencer uma pandemia que abalou a todos nós. Por isso, seguindo as recomendações sanitárias, decidimos organizar uma programação para o natal que vai proporcionar momentos de lazer para os nossos munícipes”, afirma a secretária de Mobilização e Participação Popular, Rayssa Furlan.

A noite promete diversão e alegria. O evento inicia com apresentação da banda da Guarda Municipal, em seguida, shows dos artistas locais: Venilton Leal, Brenda Melo, Oneide Bastos, Zé Miguel e Amadeu Cavalcante. O evento encerra com um grande show da cantora Patrícia Bastos.

A cantata natalina ‘Vozes do Coração’ é o momento mais esperado do evento. O coral compõe o Auto de Natal que é uma peça que narra a história do nascimento de Jesus Cristo. Ao todo, serão 120 artistas entre músicos, cantores bailarinos, coralistas, grupos de marabaixo e teatro.

O maestro Paulinho Bastos garante um espetáculo para quem for assistir. “Estamos desde o início de novembro ensaiando para o Coral e organizando toda a programação. A nossa intenção é fazer desse evento um grande espetáculo produzido pela Prefeitura de Macapá”, complementa o maestro.

Iluminação de natal

Além da programação de natal, a Prefeitura também decorou pontos da cidade. O brilho natalino começou na orla de Macapá, pelo trecho que vai da Avenida Pedro Lazarino até o Complexo do Araxá. A decoração também já foi instalada na rotatória do Garden, Céu das Artes do bairro Infraero e na praça Pet.

Desde segunda-feira (6) o prédio da Prefeitura está aberto ao público até às 22h, para os munícipes registrarem bons momentos no espaço.

Laiza Mangas

Secretaria Municipal de Comunicação Social

