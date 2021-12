Mulher de 103 recebe terceira dose da vacina contra a Covid-19

Ela foi a primeira pessoa da família a se vacinar e isso aconteceu durante a ação de imunização promovida pela Prefeitura de Macapá.

O início do mês de dezembro foi especial para a família Gomes, isso porque a matriarca, Maria de Nazaré, recebeu a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Ela tem 103 anos e desde o início da pandemia teve parte da sua rotina alterada. Tudo isso visando a preservação da sua saúde e de seus familiares.

Ela foi a primeira pessoa da família a se vacinar contra a Covid-19 e isso aconteceu durante a primeira ação de imunização promovida pela Prefeitura de Macapá, que aconteceu em fevereiro de 2021, quando a vacina passou a ser ofertada ao público acima de 85 anos.

“Eu vi todo mundo indo tomar e eu também tomei a primeira dose da vacina. Depois de um mês voltei para aplicação da segunda dose”, disse.

Seu filho, Joaquim Gomes, 62, relata que desde antes da pandemia ele e sua esposa, Maria do Céu de Lima, 67, já adotavam uma série de cuidados com Maria de Nazaré a fim de preservar a sua saúde. “Tivemos que nos privar ainda mais e reduzir consideravelmente as vezes que saíamos de casa. Por causa desse cuidado extra, nenhuma pessoa de casa foi acometida pela Covid-19”, afirmou.

Joaquim conta que acompanhava diariamente, através dos jornais, a situação da pandemia no Brasil e em Macapá e que aguardava com expectativa a chegada da vacina, especialmente para faixa etária de sua mãe, o que garantiria a segurança e proteção a ela. “Comemoramos quando a vacina chegou para a idade dela e nos organizamos para levá-la logo para se vacinar”, relatou.

“Depois dela foi a vez da vacinação da minha esposa e em seguida eu me vacinei. Com isso, os três estavam protegidos contra a Covid-19”, completou Joaquim.

Maria do Céu, nora de Maria de Nazaré, diz que a terceira dose da vacina representa a esperança para o fim da pandemia, mas para isso é importante que todos continuem seguindo as medidas de segurança e proteção, como evitar aglomeração, manter o distanciamento e higienizar frequentemente as mãos com álcool em gel.

“Já está dando certo, mas todos precisam seguir as orientações para evitar que o vírus circule. Eventualmente precisamos sair e quando fazemos isso temos que nos manter seguros e protegidos”, destacou.

A vacina contra a Covid-19 é ofertada diariamente pela Prefeitura de Macapá e são elegíveis a receber o imunizante os adolescentes de 12 a 17 anos e o público geral acima de 18. Paralelo a eles, a instituição também oferta a segunda dose dos imunizantes AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer e, também, a terceira dose do imunizante, que é direcionada às pessoas de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades, idosos e profissionais de saúde que receberam a segunda dose da vacina há cinco meses.

O detalhamento dos públicos, horários e locais de vacinação é feito diariamente no site da Prefeitura de Macapá e nos canais oficiais de comunicação da instituição no Facebook, Twitter e Instagram.

Ewerton França

Secretaria Municipal de Comunicação Social

