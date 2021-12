Fumcult divulga resultado preliminar dos editais de cultura

Certame contempla cadeia produtiva artística e cultural e tem investimento de R$ 1,4 milhão.

A Fundação Municipal de Cultura (Fumcult) anunciou nesta quarta-feira (8) o resultado preliminar dos habilitados e inabilitados nos editais 003, 004 e 005 de cultura – baseado na lei Aldir Blanc. A divulgação do resultado definitivo acontece no dia (13) de dezembro.

RESULTADO PRELIMINAR 003

RESULTADO PRELIMINAR 004

RESULTADO PRELIMINAR 005

O certame contempla a cadeia produtiva artística e cultural afetada pela pandemia do coronavírus e tem investimento no valor de R$ 1,4 milhão, voltado à produção artística do município para categorias de novos talentos, veteranos e espaços culturais.

“Os participantes precisam ficar atentos aos prazos seguintes, porque o resultado preliminar ainda tem outras etapas a serem cumpridas. Assim, com certeza, vamos movimentar o segmento artístico-cultural de Macapá e permitir dar vez e voz aos nossos artistas”, destacou diretor-presidente da Fumcult, Olavo Almeida.

Seguindo o cronograma, ainda no dia 13 de dezembro acontece a publicação da portaria de convocação para apresentação de documentação; já no dia 14 uma nova portaria convoca para assinatura do termo de parceria/compromisso.

Para mais informações, acesse fumcult.macapa.ap.gov.br ou entre em contato em [email protected].

Confira o cronograma:

29/10/2021 – Publicação do Edital

03/11/2021 a 04/11/2021 – Prazo de impugnação do Edital

05/11/2021 a 08/11/2021 – Prazo de resposta da impugnação do Edital

08/11/2021 a 18/11/2021 – Período de inscrição conforme art. 9 do edital

19/11/2021 a 23/11/2021 – Análise documental dos proponentes

24/11/2021 a 03/12/2021 – Análise técnica dos portfólios

08/12/2021 – Divulgação do resultado preliminar de proponentes habilitados e inabilitados

09/12/2021 a 10/12/2021 – Prazo para recursos

11/12/2021 a 13/12/2021 – Análise dos recursos

13/12/2021 – Divulgação do resultado final da análise técnica dos proponentes

13/12/2021 – Publicação da portaria de convocação para apresentação de documentação

14/12/2021 a 16/12/2021 – Prazo para apresentação de documentação

17/12/2021 – Publicação da portaria de convocação para assinatura do termo de parceria/compromisso

20/12/2021 a 22/12/2021 – Prazo para assinatura do termo de parceria/compromisso

Redação com informações de Naiara Milhomem

