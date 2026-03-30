Novo Hospital da Criança e do Adolescente reúne 18 especialidades e amplia acesso a serviços pediátricos

Estrutura modernizada fortalece o atendimento ambulatorial com equipe multiprofissional e especialistas em diversas áreas da saúde infantil e do adolescente.

Por Roberta Corrêa

O Hospital da Criança e do Adolescente amplia o acesso de crianças e adolescentes a consultas especializadas e acompanhamento contínuo pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Amapá, oferecendo 18 especialidades ambulatoriais. A unidade integra os investimentos do Governo do Estado na modernização da rede pública de saúde, com foco na assistência integral, no diagnóstico precoce e na redução do tempo de espera por atendimentos especializados.

Entre as especialidades médicas disponíveis, o hospital conta com cardiologia, com dois especialistas, incluindo atendimento voltado às necessidades específicas de adolescentes. Na área cirúrgica, o ambulatório oferece cirurgia geral, com um especialista, e cirurgia pediátrica, com quatro profissionais responsáveis por avaliações e acompanhamento pré e pós-operatório.

O serviço também contempla neurologia, com dois especialistas, além de consultas em endocrinologia, gastroenterologia e infectologia, áreas essenciais para o acompanhamento de doenças crônicas, distúrbios hormonais, alterações do sistema digestivo e infecções que exigem atenção especializada.

Para pacientes com doenças renais, o hospital oferece atendimento em nefrologia, com dois especialistas. O ambulatório ainda disponibiliza consultas em alergologia, reumatologia, otorrinolaringologia, pneumologia e cirurgia torácica, fortalecendo o atendimento a condições respiratórias, inflamatórias e imunológicas.

Essa diversidade de especialidades permite que os pacientes sejam acompanhados de forma contínua dentro da própria unidade, com maior integração entre as equipes médicas e melhor resolutividade dos casos.

De acordo com a coordenadora do serviço ambulatorial, Regiane Maura, a centralização dos atendimentos representa um avanço para a gestão e para a qualidade da assistência.

“A centralização do serviço ambulatorial em um único espaço permite uma gestão mais eficiente dos fluxos assistenciais, favorece o acompanhamento próximo e contínuo dos pacientes e contribui diretamente para a melhoria da qualidade e da efetividade do atendimento. Com essa organização, conseguimos integrar melhor as equipes, otimizar recursos e garantir mais agilidade e resolutividade nos serviços ofertados”, destacou.

Regiane Maura, coordenadora do serviço ambulatorial do HCA

Além das especialidades médicas, o hospital oferece atendimentos multiprofissionais em ortopedia, nutrição, fonoaudiologia e psicologia, serviços fundamentais para a reabilitação física, desenvolvimento da fala, orientação alimentar específica e acompanhamento da saúde mental de crianças e adolescentes.

Com a ampliação das especialidades ambulatoriais, o Hospital da Criança e do Adolescente concentra em um único espaço consultas, avaliações e encaminhamentos, reduzindo a necessidade de deslocamento para outras unidades de saúde e garantindo mais comodidade às famílias. A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado em fortalecer a rede pública e assegurar atendimento especializado, gratuito e de qualidade à população infantil e juvenil em todo o Amapá.

Agência de Notícias do Amapá

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