Alternativas saudáveis para substituir o pão no café da manhã

Na hora de procurar substitutos para o querido pão francês há opções tão deliciosas quanto e muito mais saudáveis. Confira.

Lívia Almeida – Da Redação

Tapioca

Um alimento puramente brasileiro e que é uma ótima opção para pessoas que não podem ingerir glúten ou não querem. A massa pura da tapioca contém 66 calorias, por isso não se pode abusar na hora de escolher o recheio.

Vitamina de aveia, linhaça e leite

A vitamina é rica em ômega 3 e cálcio. Dê preferência para prepará-la com leite desnatado, devido a menor concentração de gordura. Para ficar equilibrada a refeição crescente uma colher de sopa de aveia e uma colher de sopa de linhaça.

Iogurte natural com granola

Mais uma alternativa saudável e deliciosa. O ideal é optar pela granola sem açúcar. Quando for misturá-la com o iogurte, basta adicionar meia colher de chá. Juntos, granola e iogurte, possuem as vitaminas A e B, cálcio e carboidratos.

Curtir isso: Curtir Carregando...