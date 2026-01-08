Conheça 5 fotógrafos que eternizam a história do Amapá através de suas lentes

Celebrado em 08 de janeiro, o Dia do Fotógrafo reconhece profissionais do Amapá que transformam imagens em memória, identidade e cultura

No dia 08 de janeiro, quando se celebra o Dia do Fotógrafo, o Amapá presta homenagem aos profissionais que, por meio da fotografia, constroem e preservam a memória visual do estado. Com sensibilidade, técnica e compromisso, os fotógrafos amapaenses registram histórias, emoções e realidades que ajudam a fortalecer a identidade cultural da região.

Chico Terra

Foto: Flávio Cavalcante

Chico Terra é um dos nomes mais respeitados da fotografia amapaense, reconhecido pela capacidade única de documentar cenas do cotidiano com sensibilidade histórica e estética. Seu trabalho atravessa décadas, traduzindo em imagens a vivência social, as tradições populares e as paisagens humanas que moldam a identidade do Amapá. Através de sua lente, o olhar se transforma em memória viva, despertando no espectador uma conexão profunda com o tempo e o lugar.

Arquipélago do Bailique. Foto: Chico Terra

Floriano Lima

Reprodução Facebook

Floriano Lima é um fotógrafo veterano cuja obra se destaca pela profundidade e pelo comprometimento com questões humanas e sociais. Com mais de 60 anos de vida e uma trajetória pautada pelo registro da realidade amapaense, ele explora tanto as paisagens locais quanto o realismo social — como em seus ensaios que retratam a vida nas ruas e comunidades da capital, buscando sensibilizar e provocar reflexão na sociedade. Seu olhar é poético e atento às nuances da condição humana, revelando beleza e complexidade em cenas do cotidiano amapaense.

Trapiche Eliezer Levy. Foto: Floriano Lima

Flávio Cavalcante

Reprodução Facebook

Flávio Cavalcante é um fotógrafo apaixonado por esportes e agente cultural em Macapá, conhecido por sua participação voluntária em eventos esportivos e comunitários. Embora atue como amador, sua fotografia vai além de registros comuns: ele capta a energia, a emoção e o esforço humano nas corridas, ciclismo e encontros culturais, usando a fotografia como forma de socialização e celebração da vida local. Seu trabalho nas redes sociais é uma expressão sincera de amor pela fotografia e pela comunidade.

Foto: Flávio Cavalcante

Alexandre Brito

Reprodução Instagram

Alexandre Brito é um fotógrafo cujo trabalho assume um caráter narrativo e cuidadoso, atento à luz, ao sentimento e à composição estética. Sua trajetória demonstra sensibilidade narrativa e artística no trato das imagens, valorizando momentos íntimos e carregados de significado afetivo. Sua arte vai além do clique técnico; trata-se de traduzir sentimento em fotografia, criando registros que perduram com profundidade emocional.

Foto: Alexandre Brito

Gabriel Penha

Reprodução Internet

Gabriel Penha é jornalista e fotógrafo que une técnica jornalística com sensibilidade artística para registrar tradições culturais do Amapá, especialmente em Mazagão Velho. Seu projeto Povo de Cultura e Fé 2.0 documenta festas populares, rituais religiosos e manifestações culturais que atravessam gerações, fortalecendo a identidade local através da imagem. Sua fotografia não apenas captura momentos, mas também valoriza e divulga saberes e tradições, aproximando público e cultura de forma visceral.

Foto: Gabriel Penha

A fotografia amapaense é feita de múltiplos olhares, trajetórias e histórias. Neste Dia do Fotógrafo, a homenagem se estende a todos os profissionais que, com dedicação, transformam a imagem em memória e mantêm viva a história do Amapá através de suas lentes.

