MPF solicita informações ao Ibama e à Petrobras sobre vazamento na Foz do Amazonas

Órgão fixou prazo de 48 horas para que autarquia e empresa se manifestassem

O Ministério Público Federal (MPF) no Amapá solicitou informações ao Ibama e à Petrobras sobre vazamento de substância ocorrido no último fim de semana na bacia da Foz do Amazonas. Os ofícios foram enviados em terça-feira (6), logo após a veiculação das primeiras notícias pela imprensa.

Nos documentos, o MPF exige que, com urgência, o Ibama e a Petrobras forneçam informações sobre o ocorrido e encaminhem ao órgão documentos sobre o assunto. Foi fixado prazo de 48 horas para respostas ao MPF.

A medida foi adotada no âmbito do inquérito civil instaurado em 2018 para apurar a regularidade do licenciamento ambiental do Ibama relativo ao empreendimento da Petrobras.

Assessoria de Comunicação Social

Ministério Público Federal no Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...