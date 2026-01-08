08 de janeiro: um ano de saudade, memória e luz do velho Chico

Homenagem marca um ano da morte de Chico Terra no Dia do Fotógrafo

No dia 08 de janeiro, data em que se celebra o Dia do Fotógrafo, completa-se um ano do falecimento de Chico Terra – fotógrafo, comunicador, criador do site chicoterra.com e, acima de tudo, um apaixonado por suas origens, pela cultura e pelas paisagens da Amazônia.

A data não é apenas simbólica. É também profundamente significativa. Chico passou a vida enxergando o mundo com sensibilidade, transformando cenas cotidianas em registros cheios de verdade, identidade e afeto. Fotografar, para ele, nunca foi apenas um ofício, mas uma forma de preservar memórias e contar histórias.

Foto registrada no município de Vitória do Jari em 2015.

Embora a vida tenha seguido seu curso, ainda parece difícil vivê-la plenamente sem sua presença física. Chico foi meu espelho de ser humano: simples, íntegro e profundamente ligado às suas raízes. Foi com ele que aprendi a amar nossas riquezas culturais e naturais. Foi por influência dele que escolhi o jornalismo como profissão, entendendo a comunicação como ferramenta de registro, resistência e amor pelo território.

Lagarta. Registro de junho de 2016.

Há um ano sigo em carreira solo no site, sem o apoio direto do chefe, sem o “tranco” e a pressão que vinham sempre acompanhados de ensinamentos. Era ele quem dizia, em tom firme e bem-humorado: “Jornalista não tem feriado, bicho (bicho era o apelido que criou pra mim, de forma carinhosa)”, geralmente quando eu tentava negociar uma folga. Hoje, a frase ainda ecoa, arrancando sorrisos saudosos.

© http://chicoterra.com – rio amazonas – revoada de patos selvagens

Enquanto permaneço neste plano, sigo tentando honrar diariamente seu trabalho e sua memória. Nem sempre é fácil. Em alguns dias, o peso da saudade paralisa, silencia e cansa. Em outros, transforma-se em força para seguir adiante.

Este texto não é apenas uma homenagem. É também um agradecimento. Por tudo o que foi ensinado, vivido e construído. Chico Terra permanece vivo em cada imagem, em cada história contada, em cada quiosque ou bar em que sua voz ecoou, em cada paisagem que seu olhar registrou, em cada amizade que resiste nos corações daqueles que ficaram e em cada passo dado a partir do legado que deixou.]

Foto registrada em julho de 2019, em Macapá.

