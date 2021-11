Teatro Amazonas recebe espetáculo gratuito “Pai de Samba” do cantor Antônio Bahia

Como verdadeiro amante do samba, o cantor Antônio Bahia apresentará no palco do Teatro Amazonas, no dia 10 de novembro, às 20h, o seu espetáculo de estreia intitulado “Pai de Samba”, projeto contemplado pelo edital “prêmio Feliciano Lana”, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Amazonas (SEC), como parte das ações da Lei Aldir Blanc.

“Pai de Samba” é o nome do novo espetáculo produzido, dirigido e realizado pelo artista, que canta a trajetória do samba no Brasil desde seu surgimento quanto estilo musical e comportamental. Com um repertório de clássicos, Bahia faz um passeio pelo ritmo e suas variantes como: samba de roda, samba canção e samba enredo, mostrando que o samba é história e resistência.

Ingressos

O show ocorrerá na quarta-feira, 10 de novembro, às 20h, e será aberto ao público e com classificação livre. A capacidade do espaço será reduzida para 75% devido à pandemia de COVID-19 e o uso de máscara e apresentação de carteira de vacinação será obrigatório.

Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos através do Portal – Cultura do Amazonas, clicando no link: https://cultura.am.gov.br/portal/evento/?id=2471. Para quem preferir assistir de casa, o show também será transmitido através do canal “Antônio Bahia” no Youtube.

Sobre o artista

Antônio Bahia é natural de Rurópolis, município situado às margens da Rodovia Transamazônica, Oeste do Pará. É o caçula de 9 filhos de Seu Antônio, ex-soldado da borracha, e dona Nena, dona de casa. Fã do baiano Dorival Caymmi, Antônio resolveu registrar a paixão pelo artista e seu Estado natal no nome artístico. A ideia de inserir “Bahia” surgiu durante uma conversa com seu amigo, Ricardo Dias, ainda em 2010. A possibilidade de que esse nome pudesse lhe atribuir sorte. Mudou-se para Manaus em 1997, aos 18 anos, tendo se mudado para Bahia em 2002 e retornado, já com sua identidade artística formada, em 2006. Desde então segue carreira no meio cultural, sendo como cantor, assistente de produção, produtor, ator ou figurante. Hoje, se prepara pra estrear seu espetáculo naquele que ele considera o palco mais importante da sua trajetória – o Teatro Amazonas.

