Manaus terá Dia D da vacinação contra sarampo neste sábado

No próximo sábado, dia 14, a prefeitura de Manaus vai realizar o Dia D de vacinação contra o sarampo.

O público-alvo são crianças de 6 meses a 5 anos de idade. A campanha será realizada de 8h às 17h, em 500 postos da região metropolitana, incluindo unidades básicas de saúde e locais de grande circulação de pessoas.

A meta é alcançar pelo menos 95% do público-alvo. Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu do Ministério da Saúde 250 mil doses da tríplice viral.

Todas as crianças da faixa etária prioritária deverão receber a vacina, independentemente de já terem sido imunizadas. A exceção são crianças que receberam esta vacina há menos de 30 dias, devendo aguardar o intervalo de um mês para receber a dose de campanha.

Pais ou responsáveis devem comparecer com as crianças ao posto de vacinação mais próximo de casa, com a caderneta de vacinação para avaliação da situação vacinal.