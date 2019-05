‘Plus’ na dieta: veja como o óleo de linhaça ajuda no emagrecimento

Esse óleo, que é extraído da semente de linhaça, é rico em gorduras boas, vitaminas e minerais, substâncias essenciais para o organismo

Gosta de dicas para emagrecer com saúde? Você já pode anotar na sua listinha a ingestão diária de óleo de linhaça. Esse óleo, que é extraído da semente de linhaça, é rico em gorduras boas, vitaminas e minerais, substâncias essenciais para o organismo. O consumo do óleo de linhaça pode contribuir para saúde da pele, equilíbrio do organismo, emagrecimento e prevenção de doenças.

A Mundo Verde preparou uma lista com dez benefícios desse produto para saúde.

1 Tem ação anti-inflamatória: por se converter em ômega 3, o óleo de linhaça possui propriedades anti-inflamatória, que ajudam no controle de inflamações no organismo e melhora quadros de acne rosácea;

2 Saúde: além da relação positiva que o óleo de linhaça, colesterol e triglicérides possuem, já que o ômega 3 presente na linhaça contribui para regular os níveis destas substâncias, o óleo de linhaça também ajuda a regular a pressão arterial. Com isto, pode auxiliar na prevenção de doenças relacionadas com coração e circulação;

3 Menopausa: por conter lignanas, fitoestrógenos com estrutura semelhante ao hormônio feminino, o óleo de linhaça pode contribuir para amenizar os sintomas da menopausa e da TPM;

4 Vegetarianos e pessoas alérgicas a peixes têm a linhaça como uma opção para ingerir ômega 3 necessário para o funcionamento do organismo;

5 Ajuda no controle das doenças de Crohn e Coleite, pois ajuda a diminuir a inflamação do intestino;

6 Ajuda na síndrome de Sjogren, uma doença que causa ressecamento da córnea;

7 Óleo de linhaça para cabelo e unhas: ajuda no crescimento de unhas e cabelos, além de deixá-los mais vistosos;

8 Rico em vitamina E, que previne as doenças degenerativas e o processo de envelhecimento;

9 Tem ação antioxidante, ajudando a neutralizar os radicais livres que provocam envelhecimento precoce do nosso organismo;

10 Emagrecimento: o óleo de linhaça ajuda a manter o metabolismo acelerado e funciona como termogênico, sendo um verdadeiro aliado da dieta equilibrada e da prática de atividades físicas.

Consumo

De acordo com os nutricionistas da Mundo Verde, não há uma recomendação estabelecida para o óleo de linhaça, pois depende muito da individualidade da pessoa. No entanto, alguns estudos e fabricantes recomendam de 2 a 4 gramas do óleo de linhaça por dia.

Você pode encontrar o óleo de linhaça na forma de cápsulas gelatinosas ou na forma líquida, como se fosse um azeite e pode ser consumido puro ou utilizado em receitas.

Vale lembrar que, como todo alimento, o óleo de linhaça não deve ser consumido em excesso. Além disso, o produto é contraindicado para gestantes.

