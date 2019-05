Esta semana haverá uma Lua Cheia especial

Só poderá assistir a um fenômeno semelhante em agosto de 2021.

Miguel Patinha Dias

Será no próximo sábado, no dia 18, que os entusiastas da observação do céu noturno poderão admirar uma Lua especial, conta o Mirror.

Chamada Full Blue Moon (Lua Cheia Azul, em português), esta Lua Cheia não será de facto azul, ganhando o nome de um provérbio inglês que aponta para a sua raridade. Trata-se da terceira de quatro Luas Cheias desta estação, um fenômeno raro uma vez que normalmente o satélite natural só entra nesta fase três vezes por estação.

“A Lua azul é especial por é uma Lua ‘extra’ numa estação com quatro Luas Cheias. Normalmente apenas acontece a cada dois anos e meio,” explica a NASA. Diz o almanaque Borda d’Água para o mês de maio que poderá ver a Lua a entrar nesta fase às 22h11m do próximo sábado.

Notícias ao Minuto