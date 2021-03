A capacidade do 5G de transformar nossa sociedade nos próximos anos

Já se houve falar do 5G há algum tempo, mas apesar dessa nova tecnologia gerar uma verdadeira corrida entre as grandes potências mundiais, ainda não está completamente claro como nem quando ela será usada em boa parte do mundo.

Para entender o que é o 5G e ter uma melhor percepção de como ele pode transformar o modo como lidamos com a tecnologia nos próximos anos, é importante compreendermos quais serão as áreas mais afetadas por essas mudanças.

As smart cities

O termo smart, do inglês “inteligente”, tem sido usado para descrever qualquer aparelho que possui muito mais funções do que poderia ter, normalmente relacionadas ao uso da internet. Portanto, como o nome sugere, as chamadas cidades inteligentes são uma possibilidade que o 5G trará para o mundo e que já existem como teste em alguns locais da Ásia, como Cingapura.

Imagine, por exemplo, uma cidade onde os prédios, as casas e até mesmo a rua possuem sensores que permitem criar uma planta 3D capaz de medir o consumo de energia, de água e ainda ajudar no planejamento urbano em questões como mobilidade, e até mesmo evitar enchentes. Essa é a realidade para a qual o 5G pode nos levar.

Os carros autônomos

Outro aspecto importante a ser mencionado quando falamos das transformações na sociedade são os carros autônomos, que terão muito mais segurança com esse tipo de conexão e poderão circular em um número muito maior em poucos anos.

Marcas como o Google e a Tesla já vêm investindo muito nesse sentido há pelo menos uma década e largam na frente nessa corrida. Porém, toda a indústria automobilística já sabe da capacidade de transformação que o 5G trará e a promessa é que grandes marcas como Volkswagen e Ford em breve lancem suas próprias versões de carros autônomos.

É verdade que esse mercado ainda está dando seus primeiros passos e algumas empresas ainda encontram algumas dificuldades na implantação da tecnologia. Ainda sim, esse é um caminho que já vem sendo trilhado e vai ficar cada vez maior com a expansão do 5G.

A revolução no mundo dos games

Uma das revoluções que o 5G trará para os usuários no mundo inteiro é a possibilidade de expansão dos games online. Hoje em dia, apesar de ser possível interagir e jogar com pessoas do mundo desde os famosos games de cassino até recentes sucessos como os jogos de battle royale como PUBG e Brawl Stars, muitas v ezes ainda existem problemas de travamento e lentidão. Com o 5G, todo tipo de aplicativo poderá funcionar mais velozmente, o que significa que será possível termos games com gráficos muito mais sofisticados e com uma maior interação entre os jogadores.

Além disso, podemos esperar também uma revolução no que diz respeito aos gráficos e a jogabilidade de games para o mobile. Uma vez que a velocidade será muito maior, a capacidade de rodar jogos mais elaborados e muito mais detalhistas também tende a crescer. E é bem possível vermos jogos atingindo níveis parecidos com o que temos em desktops e consoles nos próximos anos.

A indústria e a agropecuária

Se o 5G trará muitas mudanças diretas em como lidamos com o 5G dentro de casa, o mesmo acontecerá em muitos setores da indústria e da agropecuária. O aprimoramento de tecnologias inteligentes e o surgimento de todo tipo de máquinas autônomas são um dos principais objetivos da indústria mundial, enquanto o uso de drones que podem realizar relatórios sobre como melhorar cada tipo de terreno também já é uma realidade que tende a crescer no mundo inteiro quando o assunto é o agronegócio.

Esses avanços tendem a causar um impacto positivo na Amazônia, segundo especialistas, com mais pessoas tendo acesso à internet em regiões remotas, e com a possibilidade de mais controle de queimadas e desmatamentos.

É possível perceber que a cidade, a indústria e o nosso cotidiano serão diretamente afetados com a chegada do 5G e sua expansão no mundo. É claro que essa tecnologia ainda poderá nos levar a avanços que ainda nem imaginamos. Mas até isso acontecer, ainda vamos presenciar muitas mudanças em nossa forma de viver.

