Tecnologia 5G deve causar impactos positivos em 2021 na Amazônia e no Brasil

Os leilões para a ativação das frequências de internet móvel 5G devem acontecer até o final deste ano no Brasil. Isso significa que, nos próximos meses, essa inovação deve causar alguns impactos positivos em todo o país, inclusive na Amazônia. Além de levar uma conexão de alta qualidade para regiões mais afastadas, a 5G também promete abrir caminho para o maior uso das redes sociais na rotina das pessoas.

Atualmente, cerca de 70% da população brasileira tem conexão com a internet. Isso significa que quase um terço dos brasileiros ainda não está conectado, mas isso deve mudar nos próximos meses. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), os leilões de frequência para a implementação da internet móvel 5G devem acontecer ainda no primeiro semestre de 2021.

Isso significa que o mercado digital no Brasil deve passar por um grande impacto positivo, pois essa nova tecnologia promete ser revolucionária. Por ser 20 vezes mais veloz que a versão antiga, a 5G deve abrir portas para que mais conteúdos digitais ganhem espaço por aqui. Por exemplo, o mercado de serviço de streaming deve crescer consideravelmente, pois uma boa conexão garante uma qualidade ainda melhor para assistir filmes e séries em casa.

Além disso, os conteúdos voltados para diferentes redes sociais também devem aumentar. No caso do Instagram e do Facebook, a internet veloz vai permitir que as pessoas fiquem ainda mais ativas, seja para postar uma foto ou até mesmo para comprar algo nas lojas virtuais dessas duas plataformas. Isso também deve acontecer nas redes sociais de vídeos, como o TikTok, que foi uma das maiores tendências do ano passado. O resultado será mais espaço para serviços como o editor de vídeo da InVideo. Essa plataforma permite que o usuário, mesmo sem qualquer experiência de edição, crie vídeos com filtros, modelos, transições de cenas e outras ferramentas profissionais. Ou seja, uma internet de melhor qualidade vai fazer com que cheguem mais conteúdos de qualidade no feed de quase todas as redes sociais do mercado brasileiro.

Impacto na Amazônia

Entretanto, o maior impacto que a 5G deve ter no país, principalmente se pensarmos na região amazônica, é o maior alcance da internet para as pessoas. Além da alta velocidade, essa nova tecnologia também é conhecida por ter um maior alcance, pois usa os próprios usuários como antenas para espalhar o serviço. O ano de 2021 será importante, principalmente, para as regiões mais afastadas.

Atualmente, apenas na região Norte, cerca de 72% da população possui alguma forma de comunicação. A ideia é que esse número consiga chegar ainda mais próximo dos 100% com os leilões de 5G. Entretanto, é um impacto que demora alguns meses para se tornar realidade, pois é preciso estrutura física para tudo acontecer. De qualquer forma, é uma mudança com aspectos importantes para o futuro.

Um dos problemas que o Brasil pode enfrentar, como apontamos em reportagem no início deste ano, é a burocracia para a implantação da 5G. Alguns especialistas afirmaram que alguns pontos mais complicados podem atrasar a ativação do serviço nos próximos meses, e isso é algo que precisa ser revista. Entretanto, nenhum passo foi dado ainda nessa direção, apesar do conhecimento desses problemas.

A internet deve ser o assunto mais importante de 2021, principalmente com os leilões de 5G. A região da Amazônia deve ficar atenta, pois é um dos lugares que mais vai passar por um impacto positivo. Por ser um estado com muitos povoados e municípios afastados dos centros urbanos, essa nova tecnologia acaba sendo de grande interesse. Ou seja, é preciso ficar atento para quando a implementação dessa nova tecnologia começar no Brasil.

