LBV vai entregar cestas de Natal a famílias carentes em Macapá

A Legião da Boa Vontade iniciou a entrega, a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil, das cestas com os alimentos não perecíveis arrecadados por meio da edição 2019 da tradicional campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!

A mobilização que contou com a participação de colaboradores, voluntários, artistas, empresários, esportistas e profissionais da comunicação, tem o objetivo de proporcionar às famílias atendidas ao longo do ano pela LBV e por organizações parceiras um Natal melhor e sem fome.

Em Macapá/AP, as cestas serão entregues no dia 11 de dezembro (quarta-feira), às 14 horas, na Escola Eunice das Chagas Fernandes de Sousa, localizado na Rua Guanabara, 13, no bairro Pacoval.

Ainda dá tempo de ajudar! Entre no site www.lbv.org ou ligue para o telefone 0800 055 50 99 e participe dessa iniciativa. Para saber como está ocorrendo a entrega das cestas de alimentos em todo o Brasil, acesse LBVBrasil no Facebook e no Instagram.

Evento: entrega de cestas com os alimentos arrecadados por meio da campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, promovida pela Legião da Boa Vontade.

Data e horário: 11 de dezembro (quarta-feira), às 14 horas.

Local: Escola Eunice das Chagas

Endereço: Rua. Guanabara, 13 — Pacoval — Macapá/AP.

Outras informações: tel. (91) 98123-5856 Ana Paula | www.lbv.org

